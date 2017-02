Vzpoura v Brně zabrala, radnice chce najednou stavbu domu zastavit

A jejich obyvatelé pranýřují místní radnici, že je neinformovala, o záměru se totiž dozvěděli až po zahájení územního řízení (psali jsme zde).

Teď se zdá, že jejich tlak přinese výsledek. Radnice vyhlásila, že se lidí zastane a městu navrhne, aby výměník koupilo zpět.

„Stojíme na straně občanů a využijeme maximum prostředků k zabránění stavby. Jako účastník územního řízení již uplatňujeme námitky a v případě vydání rozhodnutí jsme připraveni podat odvolání a zvážit i případnou žalobu,“ prohlásil místostarosta Filip Leder (KDU-ČSL).

A svého stranického kolegu podpořil i náměstek brněnského primátora Petr Hladík.

„Doufám, že v dohledné době se bude odkupem zabývat městská rada. Sice nemám v gesci majetek, ale doufám, že kolegové budou v tomto případě jednat promptně a všechno se vyřeší co nejdříve,“ podotkl Hladík.

Lidé slibům radnice nevěří

A zároveň nastínil, jak by díky rošádě šel prostor využít. „Sleduji zájem nedaleké waldorfské základní školy o rozšíření. To by bylo možné vymístěním jednoho křídla její budovy, kde je dnes centrum volného času Lata,“ popsal Hladík, který má na magistrátu na starosti právě školství.

„Proto městská část přišla s návrhem, že by bylo nejlepší oddělit provoz školy a centra volného času. Lata se tak může přestěhovat do nové budovy na místě současného výměníku,“ vysvětlil.

Podle protestujících by však nynější obrat nikdy nenastal, kdyby k němu radnici nedotlačili. Poprvé totiž návrh na odkup výměníku zazněl od zástupců občanské iniciativy Plovdivská na prosincovém jednání zastupitelstva.

Navíc lidé slibům radnice příliš nevěří. „Že je zahájené územní řízení, jsme se dozvěděli z úřední desky náhodou a těsně před prázdninami. Do té doby dělali v tichosti všechno pro to, aby stavba hladce prošla,“ popsala Silvie Mrkvanová z iniciativy.

„Třeba to, že rada i zastupitelstvo v jeden den schválily prodej pozemku před výměníkem investorovi, ačkoli ještě nebyl jako majitel zapsaný v katastru,“ doplnila.

Nový dům by zastínil výhled, obyvatele děsí i doprava

Proti stavbě kolují dvě petice - jedna místních lidí a jedna rodičů dětí waldorfské školy, které se sem sjíždějí z celého města. První podepsalo zhruba 400, druhou 300 lidí.

Vadí jim, že dům by byl vmáčknutý mezi okolní bytové kostky, že jedné z ní zcela zastíní výhled, a že se navíc zhorší dopravní situace, protože ulice je úzká a plánovaná stavba nemá dost míst k parkování. Kvůli ní bude třeba také vykácet stromy. Děsí je i představa, že desítky nákladních aut budou místní slepou ulicí vozit tuny stavebního materiálu a suti z vybagrovaných dvou podlaží, která budou v zemi.

S tím, že by radnice jinak vyhlašovala a jinak konala, ale Leder nesouhlasí. „Jako samospráva ale nemůžeme zasahovat do věcí stavebního úřadu. Připomínky občanů jsme zapracovali do našeho vyjádření,“ poznamenal Leder.

Za vstřícnost považuje i nynější snahu koupit výměník zpět. Jenže město zatím oficiálně žádnou žádost od městské části ani od investora nedostalo.

„Pokud by přišla ze strany současného majitele nějaká nabídka na prodej objektu, můžeme se jí zabývat, ale v tuto chvíli na tuto akci nejsou v rozpočtu města ani zařazeny žádné peníze,“ uvedl radní města pro majetek a jeho správu Marek Janíček (ANO).

Radnice mě oslovila, ale jen nekonkrétně, říká majitel firmy

Na tahu je tedy městská část. Ta totiž podle Janíčka může nemovitosti do svého majetku také nabývat. „Jednáme s majitelem od začátku ledna. Chceme se odpíchnout od ceny, za jakou výměník i s pozemky koupil, tedy 9,5 milionu korun,“ upřesnil Leder.

Společnost Půdy Brno výměník získala od tepláren před více než dvěma lety. Pokud má své úmysly s výstavbou změnit, chce jasnou nabídku.

„Žabovřeská radnice mě oslovila v lednu, ale jen nekonkrétně. Odpověděl jsem, že pokud dostanu časový harmonogram a jasné finanční podmínky, v nichž bude zohledněná kupní cena i další náklady, které jsem do celého záměru vložil, budu o tom seriózně uvažovat. Jinak pokračuji v projektu,“ uvedl majitel firmy Petr Šustek.

Podle něj je „hysterie“ kolem plánovaného bytového domu uměle vyvolaná skupinkou lidí. „Pod peticemi většinou ani nejsou podepsaní ti, kteří v okolí bydlí. Za špatného jsem teď já, ale postupoval jsem podle zákona,“ dodal.

Ať už rošáda s výměníkem dopadne jakkoli, územní řízení o umístění stavby běží a lidé mohou až do počátku března uplatnit svoje námitky. „To rozhodně uděláme. Také budeme hlídat jednání radnice s investorem. A budeme chodit na zastupitelstvo a ptát se radních a zastupitelů, co v té věci dělají,“ poznamenala Mrkvanová.