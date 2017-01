Zrušte vlak, udělejte cyklostezku. Spolek už roky zdržuje novou trať u Brna

Podruhé za dvanáct let budou Brňané tento víkend rozhodovat o poloze hlavního železničního nádraží. MF DNES přináší... celý článek

Přivést do Jihlavy rychlé vlaky na trati z Prahy do Brna, to nebude jen záležitost modernizace městského nádraží.... celý článek