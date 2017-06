Lidem u letiště burácí nad hlavou stíhačka, proti hluku protestují marně

Starostové píší stížnosti na Úřad pro civilní letectví (ÚCL). „V oblasti žije dohromady kolem jedenácti tisíc lidí, a to už by měl někdo vzít v úvahu. Navíc jsme se rozhodli, že budeme stížnosti posílat tak dlouho, až s tím něco dělat budou,“ řekl tuřanský starosta Radomír Vondra (Žijeme zde) s tím, že se Šlapanicemi už kvůli nemilým letadlům vytvořili spolek. A stížnosti přišly také z Juliánova a Černovic.

Letiště Brno hází odpovědnost na nájemce a ti zase na řízení letového provozu. Firma Blue Sky Service, která provozuje jednu z leteckých škol a stíhačku, ale oponuje a tvrdí, že všechno je pod dohledem a nemohou si létat, jak se jim zachce.

Podle místních lidí se problém netýká dopravních letounů. Ta se drží svého koridoru a rychle zmizí. Za problém považují sportovní a vyhlídkové stroje.

„Jsem pořád na zahradě, takže vidím, co se tady děje. Letadla létají tak blízko, že se očima dají přečíst poznávací čísla,“ říká důchodce ze Šlapanic, který nechce zveřejnit jméno, ale redakce MF DNES jej zná. Podle něj je se začínajícím létem přeletů víc – o víkendu 30 až 50 denně, záleží na počasí.

„Lidi to otravuje. Na jednu stranu jsme schválili vyhlášku, že o víkendu nesmějí používat motorové pily, sekačky na trávu, vrtačky a další hlučné nástroje, a na druhou stranu musejí strpět letadla přímo nad hlavou,“ říká starostka Šlapanic Michaela Trněná (Sdružení Čisté Šlapanice).

Seznam požadavků vypadal spíš jako výsměch, říká starostka

Nejnovější stížnost odešla z radnice předminulý týden. Týkala se stíhačky L-29, která se předváděla nad Šlapanicemi poslední květnový víkend. Tehdy se na tuřanském letišti konal velký dětský den, jehož součástí bylo i představení stíhačky v akci.

„Vzhledem k tomu, že je území Šlapanic hustě zabydlené, předpokládáme, že předpisy neumožňují kromě nutného vzletu a přistání pohyb letounu nad obytnou zástavbou, natož akrobacii,“ píše se v žádosti na ÚCL.

Nebyla první, radnice si s úřadem už psala. „Poslali nám tolik požadavků, co všechno máme dodat, že to spíš vypadá jako výsměch. Abychom si najali speciálního člověka, který to bude sledovat a dokumentovat. My jsme si mysleli, že když uvedeme značku a dobu průletu, že to stačí. Na letišti by to měli dohledat,“ doplnila starostka.

Její tuřanský kolega Vondra se kvůli problému obrátil také na kancelář ombudsmana. Ani po setkání všech stran se nic nezměnilo.

Podle mluvčí společnosti Letiště Brno Kateřiny Pichalové s problémem může letiště těžko něco dělat. „Máme asi dvacet nájemců, a pokud splňují všechny požadavky, musíme jim umožnit provoz,“ vysvětluje.

Pravidla pro řízení letového provozu jsou ale podle ní velmi přísná a řídí se i aktuální situací z hlediska povětrnostních podmínek, počtu letadel ve vzduchu a podobně. V každém případě by měla letadla dodržovat stanovenou výšku, aby lidi neobtěžovala hlukem.

Pro akrobacii jsou vymezené tři prostory

„O tom, že nějaké stížnosti na provoz malých letadel byly, víme, ale žádnou z nich Úřad pro letectví neshledal oprávněnou. Může to být i subjektivní pocit lidí, kteří to vnímají tak, že letadlo letí níž nebo přímo nad nimi. Ale nemusí to tak být,“ poznamenala Pichalová.

Stejně to vidí i Jakub Jasaň, provozní ředitel firmy Blue Sky Service, která na letišti provozuje leteckou školu a do vzduchu „vypouští“ zhruba 15 strojů, včetně kritizované stíhačky.

„Pro stíhačku platí, že má k akrobacii přesně vymezené tři prostory, dva mimo zástavbu a jeden nad letištěm. A tam se může zdát, že manévruje přímo nad hlavou, ale to je jen pocit. Létá ve výšce 1 500 až 3 000 metrů, tam se hluk rozptýlí,“ podotkl Jasaň.

Jak uvedl, firma funguje 13 let a se stíhačkou létá od roku 2009. „Vždycky jsme si případné stížnosti vysvětlili. V zimě to ale přestalo fungovat, nevím proč, protože z naší strany se nic nezměnilo,“ tvrdí Jasaň.

Společnost s letištěm i řízením letového provozu se stále houstnoucí dopravou zdokonaluje postupy, aby lety natropily co nejméně hluku a pravidelně proškoluje piloty.

„Nemohu ručit za každého pilota, když jsme na zemi, ale když dojde k nějakému porušení, hned se na to přijde, protože všechno zaznamenávají radary. Navíc pracovníci řízení letového provozu musí takové případy hlásit Úřadu pro civilní letectví. Piloti sami mají zájem to dodržovat, protože jinak by je čekal postih. Je to stejné jako s řidičákem. Když uděláte přestupek, dostanete pokutu, když další, můžete přijít i o papíry,“ popsal Jasaň.

Dispečeři mohou pustit stroje i pod letový okruh

Úřad pro civilní letectví zatím žádné pochybení – ať v případě nedodržení minimální výšky letu nad obydlenou oblastí, nebo provádění akrobacie tamtéž – neshledal.

„Městská část Brno-Tuřany je v přistávacím a vzletovém koridoru Letiště Brno-Tuřany, a proto může během vzletu a přistání dojít k přeletu zastavěných oblastí i ve výšce pod 300 metrů a nejedná se o porušení leteckých předpisů,“ uvedl mluvčí úřadu Vítězslav Hezký.

Oněch 300 metrů je hranice, kdy stroj může letět nad hustě zastavěnými oblastmi. „Doba vystavení zástavby hlukem a dosažení odpovídající výšky nad ní, především v případě vzlétajících letadel, pak závisí především na výkonnosti letadel a meteorologických podmínkách,“ dodal Hezký.

Letiště by provoz mělo co nejvíce udržovat na takzvaném letovém okruhu, tedy ve výšce od 1 800 stop čili 550 metrů. A těmito čísly operují i naštvaní lidé. Dispečeři ale mají možnost pustit stroje níž.

„Služba řízení letového provozu může tratě upravit například za účelem zajištění rozestupu letadel, vyhnutí se oblačnosti a podobně,“ uzavřel Hezký.