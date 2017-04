Dejte strážníkům pušky, navrhují odborníci. Aby se ubránili třeba kancům

Na odborné konferenci zástupců městské a obecní policie v Brně návrh přednesla vedoucí oddělení odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra Milena Bačkovská.

Ta očekává, že politici budou jednat o novelizaci takzvaných zbrojních zákonů, takže bude otevřena i otázka, jaké zbraně by městská a obecní policie měla mít.

„Primárně nejde o to, že by v České republice bylo nebezpečno, ale spíše o lokální podmínky, které zde jsou. Je řada městských policií, které mají v katastru obce husté lesy s divočáky. Nebo Ralsko s rozsáhlým katastrem, kde chovají zubry. A když se něco stane, tak tahle zvířata nelze zastavit obyčejnými pistolemi,“ uvedla Bačkovská.

Podle ní je problém, když se divočák dostane do obce, protože může trvat dlouho, než se sežene někdo s loveckou kulovnicí. „A to zvíře může být nebezpečné, protože je poděšené,“ uvedla vedoucí.

Nebezpečí představují i šelmy v zoo

Stejná situace je podle ní i ve městech, kde mají zoologické zahrady v centrech, například Jihlava.

„Kdyby utekla nějaká velká šelma, tak může být v takovém stavu, že na ni nezapůsobí uspávací látka. A když už se tak stane, tak opravdu nejde zastavit takové zvíře normální pistolí,“ uvedla Bačkovská.

Pro tyto případy si podle ní lze představit, že by městská policie měla mít k dispozici i dlouhou zbraň.

Bačkovská uvedla, že téma se nyní řeší v odborných kruzích a probírá se s lidmi z praxe, zda by dlouhé zbraně využili. „Je otázkou, jakou cestou se vydat. Jestli opravdu jen pistole a revolvery, nebo i něco, co by mohlo zastavit divočáka či zubra,“ podotkla Bačkovská.

Městskou a obecní policii zřizují vyhláškou zastupitelstva obcí, strážníci plní především úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Ze zákona mohou být vybaveni krátkými zbraněmi, jejichž celková délka nepřesahuje 60 centimetrů.

Divoká prasata ohrožovala v Mostě obyvatele (11. 10. 2014):