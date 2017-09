Falešných studentů přibývá. Dopravní podnik v Brně zpřísňuje kontroly

Co je třeba k šalinkartě Student SŠ nebo VOŠ: papírové potvrzení na školní rok 2017/2018, ne však starší než jeden měsíc.

VŠ student: ISIC (či karta VUT) vystavená do konce roku 2018 nebo ISIC s validační známkou platnou do konce roku 2018. Případně ISIC bez validační známky platné do konce roku 2018 a potvrzení o studiu – průkazka bude vystavená do 28. února 2018. Jak to bude s jízdními řády MHD teď jezdila v omezeném prázdninovém režimu. Do klasického provozu se vrací až v pondělí 4. září. Dopravní podnik opět nasadí tramvajové linky 10 a 11, které kvůli výlukám nejezdily. ̈

Od 11. září pojedou častěji linky 1, 8, 12 a 53. Tedy ty, které míří do Technologického parku.