Smutek starých lidí léčí díky obřím šnekům. Pochází z afrického pralesa

Hlemýždi, kteří pocházejí z pralesů a fascinují velikostí i krásou ulit, jsou pro ně terapeuty i společníky.

„To, co obecně seniorům velmi chybí, jsou doteky. Často nemají vnoučata, jež by je objímala, ani partnery, kteří je drží za ruku. V tom jim pomáhá právě zooterapie,“ vysvětluje ředitelka společnosti Remedia Plus Jarmila Pěčková.

Možná překvapivě se právě exotický šnek pro zooterapii ideálně hodí. Není to totiž žádné plaché zvířátko. V Břeclavi jeho pomoci využívají hlavně u lidí s poruchami paměti. „Hladí ho, krmí, pozorují, nechají si ho lézt po ruce. I když se najdou i takoví, kteří se jich bojí, většina našich klientů je má ráda,“ tvrdí ředitelka.

Do Domovinky se přitom exotičtí tvorové dostali vlastně náhodou. Jedna zdejší pracovnice je chovala doma a pár jich přinesla i do zaměstnání. Jen na zkoušku. A odezva byla nečekaně pozitivní. „Šneci nekoušou, neštípou a jsou velmi kontaktní,“ popisuje Pěčková.

Kůzlátka, kočky i papoušci

Klienti Domovinky si s nimi povídají i hrají, šneci jim dovolí, aby se dotýkali jejich tykadel. Schovávají se do ulity a hned zase vykukují, jako by schválně laškovali. „Právě to je velmi důležité, že reagují na lidský podnět. Naši klienti jsou díky nim spokojenější, mají pocit, že je má někdo rád,“ podotýká šéfka zařízení, kde pravidelně do programu zařazují také canisterapii se psy, chovají tady rybičky a na návštěvu občas dorazí i papoušci.

Africké šneky k zooterapii využívají také například v Dětské nemocnici Brno nebo Letovicích. Netradiční zvířata coby pomocníci v léčbě jsou stále častějším jevem. V nemocnicích se tak kromě šneků objevují třeba strašilky či malí ráčci. V Hustopečích ale za pacienty dochází přítulné kočky, v břeclavském domově důchodců zase pomáhá zlepšit klientům náladu malé kůzlátko z místní stáje Salma.

Její majitelka Alice Čechová dobře ví, že dnes jde o poněkud neobvyklého mazlíčka. „Pro většinu starých lidí je to ale zvíře, které měli doma oni sami, nebo alespoň sousedé. Je to pro ně vzpomínka na mládí,“ upozorňuje. Jak říká, zvířecí terapie – když už nic jiného – alespoň naruší seniorům v domově každodenní rutinu.