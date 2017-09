Starosta brněnské části zlomil čelist vojákovi, trest od soudu zamlčel

Aniž by to zastupitelé či lidé z městské části Brno-Bystrc tušili, jejich starosta Tomáš Kratochvíl (ČSSD) loni v dubnu stanul před soudem. Kvůli rvačce, která se semlela na jaře roku 2015.

„Dopustil se úmyslného ublížení na zdraví a výtržnosti tím, že opakovaně napadl jinou osobu,“ sdělila MF DNES mluvčí Městského soudu v Brně Petra Hovorková.

Proč si to nechával pro sebe, vysvětluje Kratochvíl tak, že se jednalo o jeho osobní věc, která nemá s výkonem veřejné funkce nic společného. „Po tříletém vztahu s partnerkou jsme měli neshody. Odletěl jsem na dovolenou a ona mezitím měla úlet s vojákem. Přiznala se mi a jemu napsala esemesku, že už s ním nechce nic mít,“ vypráví starosta.

Voják však podle něj na to odmítl přistoupit a s Kratochvílovou tehdejší přítelkyní se chtěl ještě sejít a vše si vyříkat. Ta ale na schůzku přizvala i současného starostu.

„Voják dorazil v bojové uniformě s insigniemi parašutistů. Chytil přítelkyni za rameno a chtěl si ji odvést pryč. Jí se to očividně nelíbilo, proto jsem mu položil ruku na rameno, což on považoval za provokaci k útoku,“ popisuje 49letý Kratochvíl s tím, že se mu k vlastnímu překvapení podařilo o 20 let mladšího soka složit na zem, vyrazit mu zuby, zlomit čelist a natrhnout ucho.

Voják poté vytáhl teleskopický obušek a začal jím Kratochvíla bít. „Nakonec se mi podařilo dát mu ještě loktem, čímž jsem ho vyřídil a on přestal útočit. Byl jsem tehdy ve formě. Pak jsem odešel, on ale zavolal policii a celou historku převrátil ve svůj prospěch,“ doplňuje Kratochvíl, podle něhož voják použití obušku úplně zamlčel.

Soud starostovi uložil pokutu 30 tisíc korun. K tomu musel uhradit vojákovi 73 tisíc za újmu na zdraví a 9 tisíc zdravotní pojišťovně.

Žádné překvapení, starosta je impulzivní člověk, zní z opozice

Kratochvíl sice peníze splatil, bystrčtí zastupitelé však tuto, pro ně novou informaci nechtějí nechat jen tak. „Je to docela vážná věc. Starosta městské části o velikosti okresního města by z toho měl vyvodit důsledky. Pana Kratochvíla se na to zeptám, jen si musím nechat projít hlavou, jakou formou,“ komentuje situaci opoziční zastupitelka Hana Jindrová (Bystrčáci).

Podobně mluví i další zastupitelé. Zda však budou požadovat odvolání, zatím není jisté. „Hodláme to řešit na středečním zastupitelstvu,“ přemítá další z opozičních zastupitelů Petr Laštůvka (Zelená pro Bystrc). „Podle mě by se člověk rvát neměl. Starosta je ale impulzivní člověk, takže mě to u něj zase tolik nepřekvapuje,“ dodává.

Kratochvílovi se však do složení mandátu nechce. Kvůli pravomocnému odsouzení se prý už loni na podzim vzdal vidiny senátorského křesla. Kandidovat kvůli odsouzení by mu totiž neumožnily vnitřní stanovy strany.

Šéf brněnské ČSSD Oliver Pospíšil se však nad zprávou o soudním řízení svého stranického kolegy příliš nepozastavoval. Ačkoli i on o tom slyšel poprvé. „Nevidím, že by to pro něj mělo mít nějakou fatální dohru. Všichni jsme jen lidé, i když třeba ve funkci starosty. Momentálně jsme v politice svědky daleko závažnějších kauz, kde není žádná tendence k sebereflexi,“ myslí si.

A jako důvod ke složení mandátu to nutně nevidí ani politologové. „Na první dojem se to sice tak může jevit, ale dokážu si představit situace, kdy se odsouzení odchodu z funkce nemusí vůbec týkat,“ uvádí Stanislav Balík z Masarykovy univerzity.

Znalecké posudky mě označují za obránce, hájí se starosta

Kratochvíl se navíc domnívá, že v právu byl on. Ukázalo se totiž, že milenec jeho přítelkyně není řadový voják, ale příslušník tajné služby.

„Je zvláštní, že znalecké posudky označily za útočníka jeho, mě jen za obránce. Soud se i přesto rozhodl dát za pravdu vojákovi, protože mu jeho výpověď prý přišla více konzistentní,“ hájí se starosta.

Ten měl původně vojákovi platit 50 tisíc, obě strany se odvolaly a krajský soud škodu o 20 tisíc zvýšil.

Kratochvíl zkusil štěstí ještě u Nejvyššího soudu, ale marně. Zvláštní podle něj bylo i to, že původně jako obžalovaní stanuli před soudem oba. A zatímco soudce, jenž řešil obvinění vojáka, nedokázal říct, kdo je viníkem a kdo obětí, soudkyně rozhodla v neprospěch Kratochvíla.

„Rozkaz zněl jasně. Muž s brašnou nesmí projít,“ parafrázuje starosta scénu z filmu Pelíšky, v níž zabijí nevinného člověka.