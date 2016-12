Osmnáctiletý řidič nezvládl zatáčku, nepřipoutaný mladší spolujezdec zemřel

Podle předběžných zjištění jel řidič příliš rychle. „Nezvládl mírnou levotočivou zatáčku a havaroval s vozidlem mimo komunikaci,“ uvedla vyškovská policejní mluvčí Alice Musilová.

Řidič s jedním ze spolujezdců utrpěl lehká zranění. Nehodu však nepřežil další ze spolujezdců, a sice sedmnáctiletý mladík.

„Policisté i hasiči ho resuscitovali, avšak utrpěl zranění neslučitelná se životem. Policisté zjistili, že ani jeden ze spolujedoucích nebyl připoután bezpečnostním pásem,“ sdělila ještě Musilová.

Dodala, že testy na alkohol a drogy byly u řidiče negativní.

Je to už druhá tragická nehoda za poslední dva dny, která se stala na Vyškovsku. Ve středu večer u Zelené Hory řidič Škody Felicie vjel do protisměru a narazil do autobusu. Osobní vůz začal hořet, šestadvacetiletý muž za jeho volantem nepřežil (více zde).