Syn se přiznal k ubodání matky nožem, trest 10,5 roku hned přijal

Tragédie se odehrála 5. dubna. Podle obžaloby pachatel napadl matku po slovní rozepři loveckým nožem. Způsobil jí dvanáct bodně-řezných ran a jednu řeznou ránu. Nůž zasáhl také krk, plíce a břicho. Žena na místě zemřela, příčinou smrti bylo vykrvácení.

Obžalovaný ihned po incidentu přivolal záchrannou službu. Svého činu lituje. „Je mi to líto, ale už se to stalo a nemůžu to změnit,“ řekl.

Svůj díl viny podle obžalovaného nese i oběť. Matka ho prý v dětství týrala, neustále mu něco vyčítala a kritizovala jej. Podle jeho výpovědi jej v osudný den slovně napadala a v hádce mu zatarasila cestu.

Útočil v afektu, řekl soudce

U soudu také zaznělo, že vztahy v rodině byly dlouhodobě špatné. Obžalovaný část života strávil v dětském domově. Navštěvoval speciální školu, což považuje za celoživotní křivdu.

Hlavní líčení postupovalo vzhledem k přiznání obžalovaného nezvykle rychle, trest padl hned v den zahájení.

Podle předsedy senátu Daniela Plška útočil obžalovaný v momentálním afektu. Jako polehčující okolnosti soudce uvedl, že se obžalovaný k činu přiznal a dříve nebyl trestaný.

Muž, který trest přijal, zůstane ve vazbě. Odvolání proti rozsudku ještě může podat státní zástupce Ivan Hrazdíra, který si ponechal lhůtu. Trest považuje za velmi mírný.

„Vzhledem k tomu, že jde o trestný čin vraždy s následkem, který je fatální, to znamená neodčinitelný, a nejedná se o vývojové stádium trestné činnosti, tedy ani o pokus ani o přípravu vraždy, tak si myslím, že soud přecenil polehčující okolnosti,“ uvedl Hrazdíra.

Jak doplnil, muži navrhoval trest při dolní hranici trestní sazby 15 až 20 let.