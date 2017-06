Bude to jedno z nejfotografovanějších míst v Brně, věří šéf nové tržnice

Lešení z průčelí tržnice na Zelném trhu zmizelo už před pár týdny, vchod ale stále zakrývá neprůhledná fólie. Z náměstí mohou lidé zahlédnout pasáž, která otevře průchod na nádvoří u Staré radnice.

Uvnitř však stále pracují dělníci, instalují prodejní kóje, natírají, stěhují a dokončují interiér. Mají naspěch, první zákazníci dovnitř zamíří za dva týdny.

MF DNES se s provozovatelem tržnice Pavlem Bartoškem podívala do budovy z roku 1949 už nyní.

Rekonstrukce za 70 milionů korun vnáší do budovy spoustu novinek. Hned u vchodu do pasáže vykukuje z velkého boxu zrcadlo. „Bude se v něm odrážet dění na náměstí i v pasáži. Je to jedna z věcí, která tu nebyla,“ popsal Bartošek.

Vlevo od hlavního vchodu z náměstí příchozím zavoní pekárna. „Pojede celý den, takže kdo chce, může přijít na určitou hodinu a odnést si chleba přímo z pece. Jinak bude několikrát denně zásobována čerstvým pečivem a cukrářskými výrobky a vedle ní budou stolky s posezením,“ popisuje Bartošek.

První patro pro trhovce, druhé bude zážitkové

Hned za pekárnou je místo pro dětské centrum s bludištěm a schovávačkami, kam může nakupující „odložit“ dítě. „Služba bude placená, ale jen tak, aby pokryla svoje náklady,“ podotkl Bartošek.

Do prvního patra se lidé dostanou po jezdicích schodech či výtahem z přízemí, nebo přímo ze Starobrněnské ulice. „Tady začíná klasická tržnice pro denní nákupy,“ upozornil Bartošek.

V tržnici už dřevěné kóje a chladírenské pulty naznačují, jak bude patro uspořádané - syrová strava, sýry, nakládaná i čerstvá zelenina a ovoce, včetně džusů. „Prostor tu mají i denní trhovci, kteří si ho za 300 korun pronajmou na jeden den. Ostatní místa jsou stálá a placená od metru,“ upřesnil Bartošek.

Za ovocem a zeleninou budou k dostání uzeniny, zvěřinový guláš, krůtí maso a piva z celého světa. Na konci se budou vyrábět těstoviny.

Druhé patro je zážitkové, s vinným barem, cukrárnou, kavárnou, koblížkárnou a sezením opět s vyhlídkou na Zelný trh. A kdo se vyveze na terasu, tomu se naskytne pohled na střechy historického centra a nejznámější brněnské věže.

„Budou tu lavičky a malý mobilní bar mezi trávníky. V létě sem umístíme baldachýny, v zimě zase ohříváky a deky pro posezení se svařákem. Myslím, že to bude brzy jedno z nejfotografovanějších míst ve městě,“ poznamenal Bartošek. Celkem bude v tržnici k posezení 350 až 400 míst.

Návrat kultovní jazzové kavárny Podobrazy

Terasa je propojená s provozními kancelářemi tržnice a centrem pro studenty a začínající podnikatele s internetem zdarma.

„A večer se z něj stane bar a budeme tu pořádat různé akce, například hned tu úvodní k slavnostnímu otevření 20. června. Bude patřit osmi desítkám malých módních tvůrců a terasa poslouží jako přehlídkové molo,“ přiblížil Bartošek.

S nápadem, jak využít tržnici, přišel spolu s šéfem restaurací Šelepka a Veselá vačice Raedem Kahwajim, který provozoval kultovní jazzovou kavárnu Podobrazy v Místodržitelském paláci. A právě ta po třech a půl letech znovu ožije v tržnici.

Lidé ji najdou v pasáži ze směru od náměstí vpravo. Bude mít 45 míst a bude zařízená ve stejném stylu jako celá budova. Majitel kromě jídla a nápojů počítá i s konzumací kultury.

„Spolupracujeme s Husou na provázku, Redutou, s městským turistickým centrem. Počítáme se čtením, hudebním festivalem i s komorním jazzovým triem,“ popsal Kahwaji. V suterénu budovu doplní ještě veřejné záchodky a zázemí pro prodejce z trhu na náměstí.

Odvezou nákupy do parkovacího domu

Tržnice je zavřená už několik let a její rekonstrukci připravovalo už minulé vedení Brna-střed v čele s ODS. Ještě před volbami vysoutěžilo nájemce, kterým se stal někdejší oblastní manažer ODS Bartošek, ale dál se nedostalo. Nová koalice opravu po problémech se statikou dovedla do konce.

„Čekáme ještě na drobné opravy chyb, které jsme objevili při kolaudaci, ale jinak je stavba hotová. Vrátila se vzhledově do své pozdně funkcionalistické podoby z konce 40. let,“ uvedl místostarosta radnice Brna-střed Jiří Švachula (ANO).

Práce se o více než 20 milionů prodražily. Podle Švachuly je teď nejdůležitější, aby stavba žila.

V to doufá i Bartošek. Už teď provozovatelé vymýšlejí další služby, například zastávku turistického vyhlídkového autobusu, zásobování okolních hotelů a restaurací čerstvými surovinami nebo odvoz nákupů do parkovacího domu.

„Někdo si nakoupí a parkování má třeba na další hodinu a půl, odloží tu nákup do chladicího boxu a my mu ho odvezeme do parkovacího domu a uložíme do stejných boxů. Zákazníci si ho vyzvednou na místě pomocí čárového kódu,“ dodal Bartošek.