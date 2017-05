Muž na Břeclavsku zavíral děti do hladomorny a bil je, tvrdí obžaloba

Obžaloba ho viní z týrání svěřené osoby, zbavení osobní svobody, ohrožování mravní výchovy dítěte a z nakládání s dětskou pornografií. Případ začal v úterý řešit brněnský krajský soud. Muž činy popírá. Soud pokračuje výslechy svědků.

Muž, který má ruské a americké státní občanství, podle obžaloby děti týral v jednom z penzionů na Břeclavsku, který provozoval. Státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová uvedla, že obžalovaný při péči o děti od října 2015 do května 2016 vědomě selhával, psychicky i fyzicky je týral a omezoval.

Osmiletou dceru a desetiletého syna bil rukama a také věcmi, například ramínkem či smetákem, do různých částí těla včetně hlavy. Minimálně desetkrát za měsíc je na několik hodin či dní zavíral do místnosti s úklidovými prostředky, častěji pak do sklepa, takzvané hladomorny, uvedla obžaloba.

Obžaloba je přehnaná, tvrdí otec

Podle Zámoravcové děti musely ve sklepě pobývat bez jídla a pití, spaly na plesnivé matraci s polštářem potřísněným výkaly. Dcera nyní podle státní zástupkyně trpí posttraumatickou stresovou poruchou, neurotickými výpadky paměti a emoční oploštělostí.

„S obžalobou nesouhlasím, zakládá se na zveličených a přehnaných skutečnostech,“ uvedl muž. Hovořil anglicky, tlumočnice překládala. Řekl, že pokud jde o jeho dceru, je obžaloba hodně přehnaná, v případě syna je to podle něj celé výmysl.

Policie u muže v počítači podle státní zástupkyně našla tisíce fotografií a také videí s mladými chlapci. Muž uvedl, že je to celé vykonstruované a žádné takové fotky v počítači neměl.