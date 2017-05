Zákaz Uberu v Brně platí dál, soud předběžné opatření nezrušil

Vyplývá to z rozhodnutí, které médiím poskytla Zuzana Taušová z tiskového střediska magistrátu. Uber pozastavil poskytování služby v Brně první polovině května a podle mluvčí Miroslavy Jozové chce využít u soudu všechny možné opravné prostředky (psali jsme zde).

Služba UberPOP spočívá v tom, že lidé si přes aplikaci zavolali řidiče, který je odvezl na požadované místo. Zákazník zaplatil za ujeté kilometry a za čas strávený na cestě. Řidiči jezdili buď pro Uber, nebo fungovali jako živnostníci, kteří si ježděním ve vlastním autě přivydělávali. Služba je tedy obdobou taxislužby.

„Jsme rádi, že soud vnesl jasno do toho, na čí straně je právo. Současně je nutné říci, že soud nezakázal Uberu podnikání. Řekl jen to, že tady firma nesmí podnikat nelegálně. V Berlíně dokáže společnost fungovat v souladu s legislativou. Jsem si tedy jistý, že když bude chtít, dokáže to v Brně taky,“ uvedl náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno).

Také v Praze Uber služby poskytuje a čeká se na výsledek standardního soudního procesu.

Krajský soud v Brně rozhodoval v souladu s názorem generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie, který před dvěma týdny v předběžném stanovisku uvedl, že elektronická platforma Uber spadá do oblasti dopravy, takže společnosti Uber může být uložena povinnost opatřit si licence a povolení vyžadované vnitrostátním právem.

Nemůže naopak uplatňovat zásadu volného pohybu služeb zaručenou unijním právem pro služby informační společnosti, čímž Uber dosud argumentoval.

Auta Uberu nemají taxametr, nejsou označené jako taxi a řidiči nesplňují podmínky dané vyhláškou. To vadí klasickým taxislužbám, které Uber považují za nekalou konkurenci. Podnět k brněnskému soudu podala společnost Lido Taxi Radio, město bylo přidruženým účastníkem řízení (psali jsme zde).