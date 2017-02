Brněnští taxikáři válčí s Uberem. Hlásí řidiče policii a zvažují blokádu

O víkendu se navíc taxikáři pustili do kontrol na vlastní pěst. Uber si objednali přes aplikaci a pak jej nahlásili policii. „Využili jsme k tomu asi dvacet figurantů. Většinou to byli naši známí, ne řidiči, aby to právníci nezpochybňovali kvůli konkurenčnímu boji,“ popsal David Dostál, majitel City Taxi a Lido Taxi.

Dohromady tak podle něj za víkend udělali čtyřicet kontrol. Mluvčí brněnských policistů Pavel Šváb však jeho tvrzení mírní s tím, že zatím řešili jen polovinu oznámení.

Vedení Brna si vzalo týden na to, aby rozhodlo, co dál. „Zájmem města je, aby se tu podnikalo v souladu se zákonem a v tomto smyslu budeme také dále jednat. V následujících dnech zvážíme, jak k tomu přistoupíme,“ sdělil své stanovisko náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno). Příští pondělí se s taxikáři opět sejde.

V Praze už zhruba před rokem kvůli nesouhlasu s Uberem taxikáři zablokovali magistrálu. Ti brněnští připouští, že se v krajním případě pustí do něčeho podobného.

Magistrát už rozdal pokuty

Brněnský magistrát už začal řidiče společnosti Uber pokutovat „Rozdali jsme první pokuty. Jedná se totiž jednoznačně o nelegální činnost. Řidiči Uberu nesplňují ani brněnskou vyhlášku, ani zákon,“ prohlásil vedoucí odboru dopravy Vladimír Bielko.

To kvitují brněnští taxikáři, kteří od začátku prohlašují, že Uber porušuje zákon. Auta jezdící pro něj totiž nemají žádné označení ani taxametry, řidiči nemají koncesi ani zkoušky z místopisu, a přitom se podle nich chovají jako klasická taxislužba. „Chceme, aby se narovnala pravidla a platila pro všechny, takže pokuty jsou správné dílčí opatření,“ sdělil za Cech taxikářů Radek Kolář.

Společnost Uber, u níž si lidé vozy objednávají a platí přes mobilní aplikaci, ale od začátku tvrdí, že není taxislužbou, a proto nemusí zákonná nařízení splňovat. „Devadesát procent našich řidičů to má jako přivýdělek, nikoli jako hlavní podnikání,“ uvedla mluvčí společnosti Miroslava Jozová.

Řidiči Uberu ale ve smlouvě podepisují, že budou držiteli veškerých licencí a povolení, která jsou nutná k poskytování přepravních služeb v dané oblasti.

Jozová také odkázala na rozsudek městského soudu v Praze, kde soud na konci loňského roku zrušil pokutu pro řidiče jezdící pro Uber s tím, že v době kontroly neexistoval žádný právní předpis, který by zakazoval zprostředkování jízdy mobilní aplikací (psali jsme zde).

„Nerozumím tomu, jak může soud zrušit pokutu za něco, co je nezákonné,“ diví se Kolář.