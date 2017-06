Dovolená na faře. Vybrat a rezervovat místa lze pomocí mobilu

Nové internetové stránky lze najít pod odkazem www.cirkevnituristika.cz. „Poutě se dají hledat podle místa konání, termínu i zaměření,“ popisuje Martina Jandlová z Biskupství brněnského.

Mezi největší lákadla brněnské diecéze patří kostely ve Křtinách a Vranově u Brna či na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Z poutí pak zářijová do Žarošic – o takzvané Zlaté sobotě. Velké oblibě se také těší každoroční pouť s milostnou sochou Černé Madony na Svatý kopeček u Mikulova, která se koná vždy první neděli v září.

Ubytovat se dá v klášterech, poutních domech i farách, které již neslouží k bydlení faráře. „Velký zájem je u nás o dovolenou na farách v atraktivních turistických oblastech – na Pálavě, kde máme například faru v Horních Věstonicích a Penzion svaté Anny v Pasohlávkách, a v Moravském krasu. Další potenciál vidíme v hojně navštěvovaném Podyjí na Znojemsku, kde jsou k dispozici volné fary, které zatím čekají na rekonstrukci,“ vysvětluje Jandlová.

Nový mobilní web umožňuje u některých objektů i výběr termínu a rezervaci ubytování. Lidé se tady také mohou registrovat, ohodnotit místa, která již navštívili, a na vlastním profilu si sestavit svůj jedinečný plán dovolené.

Šance oslovit pobožné Rakušany

Podle odborníka na cestovní ruch Pavla Kovaříka roste zejména obliba poutní turistiky, a to bez ohledu na víru nebo náboženské vyznání. „Tomu nahrává rostoucí poptávka po duchovním rozvoji, ale i potřeba najít v životě nový směr nebo jednoduše poznat sebe sama. Jižní Morava má co nabídnout. Namátkou klášter v Rajhradě nebo rozlehlý a dosud tak trochu neobjevený poutní areál v Hlubokých Mašůvkách,“ podotýká.

Obce či regiony by se ale podle něj měly zamyslet, co v církevní turistice mohou nabídnout. „Tuto oblast považuji na jižní Moravě stále za neuchopenou, a kdo přijde jako první s pořádnou nabídkou, může velmi získat. Co mi připadá jako zatím nevyužitý potenciál kraje, je možnost oslovit rakouskou klientelu, u níž je víra o poznání živější. Také mi přijde zajímavé propojit lokality z obou stran hranice. Přitom nemusí jít čistě o fungující církevní stavby či areály, ale třeba i zajímavá místa s duchovní symbolikou či bývalou poutní tradicí, jako je například Svatý kámen u Retzu nedaleko Znojma,“ uzavřel Kovařík.