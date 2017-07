Ucho je jako detektiv, zvládne vstřebat víc než notebook, líčí houslistka

„Toho, co zvládne naše ucho vstřebat, je mnohem víc, než co zvládne třeba notebook. Mozek si totiž dokáže dost tónů spojit, nebo naopak rozdělit zvuk do několika linií a ty pak vnímat samostatně,“ vysvětluje Kateřina.

Čtrnáctiletá dívka hraje na housle od svých osmi let, klavíru nechala před časem, protože oba nástroje zároveň nestíhala. O soutěži pro mladé fyziky pořádané společností ČEZ jí řekla maminka, protože právě tenhle předmět ji ve škole nejvíc baví.

„Jednou z podmínek bylo sesbírat hlasy od lidí. Moje mamka měla ten svůj dát synovi své kamarádky a napadlo ji, že bych se mohla zapojit taky,“ líčí talentovaná školačka. O pomoc pak poprosila dědečka. „Rozumí hudbě, fyzice, technice, snad úplně všemu. Vlastně to byl jeho nápad, co budeme na video nahrávat,“ přiznává.

V soutěžním tříminutovém videu objasňuje, jak se chovají struny, pokud člověk hraje harmonické tóny, a proč nejnižší tón G, který se na houslích dá zahrát přímo ze struny, je slyšitelný pouze uchem.

„Dřevěné tělo houslí nedokáže struna rozezvučet natolik, aby zahrály přesné G, ale housle zahrají všechny ostatní vyšší tóny. Naše ucho si pak, skoro jako detektiv, zvuk rekonstruuje a rozpozná samotný tón,“ vysvětluje ve videu.

Porotce zaujal scénář a srozumitelnost

Porota její spot ocenila jako nejlepší, Kateřina za sebou nechala videa o lomu světla nebo o podtlaku, který se tvoří ve sklenici.

„Největší váhu měl názor učitelů fyziky, ti rozhodovali o správnosti a přesnosti vysvětlení jevu. Nás ostatní ale zaujal scénář videa a srozumitelnost, s jakou Katka o harmonických tónech povídala,“ říká Martin Máca, člen poroty soutěže Vím proč.

Porotci zhlédli celkem 192 videí v kategoriích pro střední a základní školy. Hodnotili je anonymně, vítěze vybrali podle součtu bodů.

Video Kateřina s dědečkem natočili hned na první pokus. „Nestihla jsem mít ani trému, myslela jsem si, že to je zatím jenom zkouška,“ směje se mladá fyzička s tím, že spolužákům nic dopředu neříkala. Ve škole se pochlubila až v okamžiku, kdy měla výhru v kapse.

Je to hlavně dědovo dílo, říká vítězka

A do dalšího ročníku by šla zase jedině spolu s dědou. „Je to hlavně jeho dílo, bez něj bych vyhrát rozhodně nezvládla,“ uznává s pokorou dívka, která hudbu miluje. V „lidušce“ vystupuje samostatně, ale hraje i v kapele.

„Je také zajímavé, že když si pustíte skladbu pro více nástrojů, technika vám zaznamená všechny zvuky dohromady. Zatímco naše ucho rozpozná nejen to, kdy hrají housle a kdy třeba klarinet, ale také jakou přehrávají melodii,“ přemítá.

Za peníze, které Kateřina vyhrála, plánuje ředitel šlapanické základní školy vybavit speciální učebnu, kde se budou vyrábět hudebně-fyzikální pomůcky pro výuku.

Od fyzikářky dostala za svůj úspěch pochvalu, jedničky až do konce studia ale prý zadarmo nezíská. „Na vysvědčení mi teď vychází jedna dvojka z angličtiny. Myslím, že dobré známky zvládnu získat sama, bez nějakého protežování,“ má jasno.