Univerzita truchlí. Oblíbený učitel utonul při předvádění windsurfingu

Stalo se to v úterý v Pasohlávkách, kde byli studenti na volitelném kurzu. „Během ukázky ovládání windsurfingu pedagog utonul po pádu do vody bez cizího zavinění,“ přiblížila mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Přesto, že přihlížející 58letému kantorovi okamžitě poskytli první pomoc a přivolali záchranáře, nepodařilo se jim ho zachránit. „V době ukázek byli všichni účastníci kurzu v bezpečí na břehu,“ podotkla Fojtová.

Ve vodě zahynul Miloš Lukášek, který pracoval jako odborný asistent na Fakultě sportovní studií a patřil mezi nejvýraznější osobnosti fakulty.

Děkan Jiří Nykodým kurz okamžitě ukončil. „V té atmosféře, jaká tam vládla, si nedovedu představit, že by kurz pokračoval,“ uvedl s tím, že kurz byl dobrovolný a skončil pouze o den dřív.

Bude těžké jej nahradit, zoufá si děkan

Studentům způsobila událost šok. Lukášek patřil k nejoblíbenějším a nejváženějším kantorům. Byl jedním ze zakládajících členů sportovní fakulty a specializoval se právě na vodní sporty, byl dokonce členem plavecké reprezentace.

„Bude to pro nás obrovská ztráta. Byl to výborný pedagog, kterého půjde těžko nahradit,“ sdělil Nykodým.

Co se na místě skutečně stalo, teď prověřuje policie. „Vyšetřujeme náhlé úmrtí muže v autokempu Pasohlávky. Zatím zjišťujeme, z jakých důvodů k němu došlo,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Otázku, proč kantor spadl do vody a už se z ní nevynořil, by měla objasnit až pitva. Ta odhalí, zda příčinou smrti bylo prvotně utonutí, nebo muž spadl do vody v důsledku nějakých zdravotních potíží.

Zpráva o tragédii se rychle šíří po sociálních sítích. Zda po zahájení semestru uspořádá škola nějakou vzpomínkovou akci, zatím není jasné. Vedení fakulty se chce řídit přáním rodiny zemřelého kantora.