Pod věžemi Dukovan plavou metroví úhoři. Daří se jim v teplé vodě

Do Dukovan se vzhledově válcovité ryby, připomínající spíše hady, dostávají z nedaleké dalešické přečerpávací nádrže, která jadernou elektrárnu zásobuje vodou. „Většinou k nám připlavou ještě v jikrách,“ vysvětluje mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk.

Z jiker se vylíhnou úhoři, kteří pak často dorostou do obřích rozměrů. Daří se jim tu jednak díky kvalitě samotné vody z Dalešic, vyhovuje jim však také teplá a na potravu bohatá voda v bazénu. Proto se délka těch největších rovnala téměř metru. „Zajímavé je, že ryby zachytává pouze jedna ze dvou nádrží. Úhoři plavou pod východní skupinou chladicích věží, do západní se nedostanou. Nedovedeme si vysvětlit, proč tomu tak je. Považujeme to jen za dílo náhody,“ usmívá se Bezděk.

V loňském roce z bazénu část úhořů zmizela díky odlovům, ne však kvůli bezpečnosti. „Ryby nám tu nijak neškodí,“ říká Bezděk.

Vytváří i hnízda pro sokoly

Jejich přítomnost je však podle něj jedním z důkazů, že okolí jaderné elektrárny je ekologicky nezávadné. Tradičně tu žijí také zajíci a holubi, loni se k nim přidali i užovky a bobři, kteří si libují zejména v okusování stromů v okolí retenční nádrže na Skryjském potoce.

Elektrárna se snaží zvířata do svého prostředí i cíleně nalákat. V úzkých komínech uprostřed areálu vytváří například hnízda pro sokoly. Jde prý o nejvyvýšenější místo v okolí, kde se těmto dravcům daří. „Zvířata sem lákáme s podporou ekologů. To, že se tady usazují rozmanité druhy, svědčí o nezávadném a zdravém životním prostředí,“ tvrdí Bezděk.

Ostatně na ochranu životního prostředí v okolí jaderné elektrárny jdou desítky milionů korun ročně. „Jen v loňském roce jsme provedli několik úprav, které by měly eliminovat potenciální dopady na životní prostředí. Například jsme zrekonstruovali zařízení na úpravu kapalných radioaktivních odpadů, takže jej můžeme spolehlivě a bezpečně používat také v dalších letech,“ sdělil Pavel Nechvátal, manažer útvaru ekologie ČEZ.