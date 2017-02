Po vzoru Lichtenštejnů. Výtvarníci chtějí do krajiny umístit umělecká díla

16:23 , aktualizováno 16:23

Rod Lichtenštejnů rozesel po Lednicko-valtickém areálu stovky uměleckých děl a staveb. Právě na knížata, díky nimž vznikla zdejší kulturní krajina, teď mohou navázat soudobí výtvarníci. Do krajiny by mohli umístit výtvarná díla i drobné stavby, které by ji doplnily a splynuly s ní právě tak jako stavby lichtenštejnské.