V aféře úniků informací od policie se objevuje řada známých Brňanů

Je šéfem významné investiční společnosti DRFG, která je mimo jiné hlavním sponzorem hokejové Komety, a jeho manželka Petra sedí v městské radě za hnutí ANO. David Rusňák však není zdaleka jediný, kdo figuruje v případu týkajícím se úniků informací z policejních spisů.

Podobně jako obviněný Rusňák, jenž opakovaně využil služeb hlavního aktéra celé kauzy - bývalého policisty Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Michala Ratajského, se podle vyšetřovatelů o citlivé informace zajímalo několik dalších brněnských podnikatelů. U většiny z nich však policisté nedokázali doložit, že věděli o tom, že informace o nich či jejich známých budou získány nelegální cestou (více jsme o případu psali zde).

Podle obvinění Ratajský přinejmenším od roku 2009 využíval kontaktů, které získal u policie. Z vyšetřování také vyplývá, že byl v telefonickém i osobním kontaktu s Bedřichem Snášelem, organizátorem prestižního Plesu jako Brno.

„Je zřejmé, že Ratajský byl v minulém roce zadavatelem neoprávněných lustrací společnosti, jejímž podílníkem je i Snášel,“ píše se v policejním dokumentu, do něhož měla MF DNES možnost nahlédnout.

A Snášel nepopřel, že Ratajského zná. „Kromě běžného obchodního styku jsme spolu ale nic jiného neřešili,“ konstatoval. Podle vyšetřovatelů však Ratajský podobnou zakázku na neoprávněné lustrace spojené s osobou Snášela řešil také v letech 2011 a 2012.

Prosba o informaci na papírku

Další podnikatel, který byl s bývalým policistou v kontaktu, je majitel známé brněnské autoškoly Pavel Pelikán. Ten požadoval zjistit informace z policejních spisů na konkrétní osobu.

„Ratajskému volala 21. března 2016 jeho přítelkyně Tereza Čoupková, že jí Pelikán dával nějaký papírek, kde bylo napsáno, co chce zjistit, zapomněla ho však předat. V dalším telefonickém hovoru ve stejný den večer se Čoupková ptá Ratajského, zda to vyřešil. Odpovídá, že ano a byla to jen soukromá věc,“ píše se v obvinění.

Podle policejních zjištění se Ratajský s Pelikánem později pravděpodobně sešel a informaci si předali.

Pelikán tvrdí, že o policejním vyšetřování nic neví. „Pro pana Ratajského jsme myslím někdy v minulosti dělali školení řidičů, a to je všechno,“ prohlásil.

Dalším mužem, jehož jméno v obvinění figuruje, je bývalý brněnský policista Roman Leikeb. Toho nedávno soudy potrestaly dvaapůlletou podmínkou za kruté zacházení se zadrženým.

Vyslýchaného muže v roce 2014 Leikebův kolega donutil vyskočit z okna policejní služebny, přičemž si zlomil nohu. Poté ho ještě s dalším policistou mučili.

Právě informace k tomuto případu měla pro Leikebovu blízkou přítelkyni Hanu Šablatüru získávat již zmiňovaná Čoupková, která pracovala jako administrativní pracovnice na Krajském státním zastupitelství.

„Je zřejmé, že prováděla neoprávněné lustrace a vstupy do dokumentů v systému státního zastupitelství v trestní věci týkající se Leikeba. Informace pak předala Šablatüře, o které věděla, že má k Leikebovi blízký vztah,“ píše se v policejním dokumentu. Expolicista Leikeb tvrdí, že o tom nic neví. A Šablatüra se k dotazům MF DNES odmítla vyjádřit.

Vyšetřovatelé také odhalili neoprávněné zjišťování informací ze spisů týkajících se bývalých společníků ve firmě Vinné sklepy Lechovice - Ladislava Jadvidžáka a Ivana Kalaše.

„Prověřováním bylo zjištěno, že v roce 2016 došlo ve společnosti Vinné sklepy Lechovice k převodu obchodního podílu od Ladislava Jadvidžáka a Pavla Michaloviče na společnost Logistic Invest CZ. Tento převod byl zastřený podezřelými skutečnostmi a vyšetřovali ho policisté,“ uvádí se v dokumentu (o kauze vinařství Lechovice čtěte také zde).

Stejně jako ostatní i Jadvidžák prohlásil, že o šetření nepovolených lustrací osob nemá tušení. „Byl jsem vypovídat na policii, ale v jiné věci,“ reagoval.

Šéf hazardní skupiny vedený jako policejní informátor

Zatímco předchozí jména mezi obviněnými nefigurují, policie naopak stíhá Martina Jüttnera, šéfa skupiny Net and Games (dříve Kajot), provozující hazardní hry. I v jeho případě podle vyšetřovatelů kolovaly informace z tajných dokumentů.

Za úplatu byl dokonce veden jako policejní informátor, aby se vyhnul trestnímu stíhání.

„Pan Jüttner byl krátce zadržen, ihned po výslechu byl ale opět propuštěn a v současné době není nijak dále omezován na svobodě ani na dispozicích s majetkem. Ve spolupráci s právními zástupci již navíc napadl postup orgánů činných v trestním řízení formou stížnosti, neboť celou věc považuje za omyl,“ píše se v prohlášení společnosti Net and Games.

V rozsáhlé kauze bylo obviněno 18 lidí. Kromě Rusňáka a Jüttnera je mezi nimi i írácký podnikatel Saman El-Talabani, majitel brněnské detektivní kanceláře HMS Security. Ten patřil mezi obviněné také v případu několikamilionového krácení daně z prodeje a nákupu břitových destiček do obráběcích strojů a náhradních dílů do automobilů. Navíc měl blízko i k lidem z prostředí takzvaného Toflova gangu.