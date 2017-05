Pro hlavního aktéra únosu sexuální otrokyně chce žaloba 12 let vězení

U soudu vypovídala matka unesené dívky a zároveň bývalá žena hlavního iniciátora celé akce, čtyřiapadesátiletého Josefa Dubského a soudní znalec z oboru psychiatrie Soudce Daniel Píšek předčítal i psychologické a psychiatrické znalecké posudky.

„Měla se sejít s přítelem, ale přišel sám a ptal se po ní. Prý na zastávce nebyla. Volali jsme jí, zvonilo to, ale nebrala to. Nakonec se mě zeptal, co měla na nohou. Vzpomněl si, že tam ležel pantofel. Jeli jsme na místo a našli ho a také sluchátka, tak jsme to šli oznámit na policii,“ vypověděla matka.

Po události se prý dívka uzavřela do sebe, odstřihla všechny kamarády a komunikovala jen s ní a s přítelem. Bála se vyjít ze sídliště, děsila všech starších mužů, kteří jí připomínali únosce, nechtěla být sama.

„Na počátku května ale porodila holčičku, na kterou se s přítelem těšili, takže má teď jiné starosti,“ dodala. Byla ve čtvrtém týdnu těhotenství už v době únosu, jen o tom ještě nevěděla.

Strach z lidí i poruchy spánku

Podle soudního znalce z oboru psychiatrie se dívky rozvinula posttraumatická stresová porucha. „Má těžce narušený spánek, je plačtivá, trpí úzkostmi, bojí se lidí, došlo u ní ke zhoršení sexuálního prožitku. Až po dvou letech se dá říct, jestli se z toho dostane. To se prohloubilo ještě v souvislosti s vyšetřováním, kdy si události připomínala. Navíc byla těhotná, a to už v době, kdy k události došlo, “ zdůraznil i psychiatr.

Z posudků na obžalované muže vyplynulo, že mají všichni podprůměrnou inteligenci, násilnické sklony a jejich motivem byl sex.

Znalci zároveň dali za pravdu žalobci a shodli se, že mozkem rodinného plánu je Josef Dubský starší.

Ten udílel příkazy svému o rok mladšímu bratrovi Karlovi a řídil svého čtyřiadvacetiletého syna Josefa (o tomto případu jsme psali také zde). Pro ně žaloba požaduje jedenáct a 8,5 roku za mřížemi.

„Taťka říkal hned od začátku, že si nějakou holku vezmeme domů, kde se s ní budeme milovat. Se strýcem jsme se pak domluvili, že by bydlel s námi, abychom ji měli všichni tři,“ vypověděl na policii Josef Dubský mladší. Podle něj s nimi měla dívka bydlet asi deset let. V obchodě pro ni dokonce nakoupili oblečení.

Rozsudek padne příští týden

„Když nesplnil jeho příkaz, tak ho zbil,“ vypověděla na policii jedna ze dvou exmanželek Josefa Dubského staršího. U soudu ale odmítla vypovídat. Přitom podle spisu i ji otec a syn Dubští odvezli z Brna do svého domu na Třebíčsku a tam ji čtyři dny věznit a znásilňovat. Oba ale již dříve uvedli, že si to vmyslela.

K dalším činům se ale přiznali. Včetně nepovedeného pokus o únos jiné dívky před třebíčským obchodem, který chtěli „zvládnout“ jen spolu. A protože se nepovedl, přibrali i Karla.

Rozsudek padne příští středu 24. května.