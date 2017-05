Za únos „sexuální otrokyně“ ze zastávky dostali tři příbuzní 8 až 12 let

12:04 , aktualizováno 12:04

Na osm až dvanáct let poslal Krajský soud v Brně do vězení trojici mužů, kteří loni na Jihlavsku unesli dívku čekající na autobusové zastávce. Dovezli ji do kempu na Hodonínsku a tam ji znásilnili. Měli plán, že jim pak bude několik let sloužit jako sexuální otrokyně.