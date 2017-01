Chlapec neuhlídal staforda. Pes pokousal jeho, cizí ženu a labradora

Útok agresivního psa nahlásila strážníkům v úterý odpoledne sedmačtyřicetiletá žena, která venčila svého labradora.

„Znenadání prý vyběhl zpoza křoví. Cizí pes, jehož žena považovala za pitbula, se podle jejích slov zuřivě do labradora zakousl a nechtěl jej pustit, a tak se ho snažila odtrhnout. U toho ji cizí pes pokousal,“ popsal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Napadená žena se zraněným labradorem v náruči utekla a donesla ho k veterináři. Poté zamířila na městskou policii, která v místě kontaktovala několik svědků a vlastníků psů.

„Dopátrali se šestatřicetileté majitelky stafordšírského teriéra a jejího ještě nezletilého syna. Žena přiznala, že chlapec zvíře neuhlídal při venčení a staford potom labradora napadl. Navíc pokousal na ruce i samotného chlapce, který prý k incidentu přiběhl a také se pokusil útok ukončit,“ sdělil Ghanem.

Vyšlo rovněž najevo, že majitelka za psa neodvádí poplatky. „Strážníci ji upozornili na to, že by zvíře mělo podstoupit veterinární vyšetření, a nahlédli do očkovacího průkazu. Případem se bude dál zabývat přestupková komise,“ podotkl Ghanem.