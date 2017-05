Z Valtic bude vídeňský Hofburg. Bude se tam natáčet film o Marii Terezii

Rozhodně nejde o malou produkci. Například téměř dvě stovky účinkujících se budou podílet na scéně, kdy Marie Terezie poprvé ukáže lidem svého novorozeného syna.

Zámek ve Valticích si přitom zahraje její vídeňské sídlo Hofburg. Natáčení potrvá od 22. května do 9. června.

„O víkendu bude zámek normálně otevřený, ale v pracovních dnech se bude natáčet, takže bude hlavní prohlídkový okruh zcela uzavřen,“ potvrzuje zástupce kastelána valtického zámku Zbyněk Šolc. Návštěvníci se budou moci podívat pouze na aktuální výstavy nebo třeba do barokního divadla.

Ostatně právě kvůli baroknímu rázu si filmaři Valtice vybrali. Také kvůli zmiňované hromadné scéně se teď ještě opravuje balkon na nádvoří.

„V exteriérech se pak bude natáčet ještě velká scéna příjezdu Marie Terezie do Hofburgu v zámecké bráně, tedy hlavním přístupu z města na zámek,“ popisuje Šolc. Pak už se filmaři přesunou do interiérů. Další dva týdny budou filmovat v ložnicích, jídelnách i pracovně hlavního prohlídkového okruhu.

Šičí dílna o velikosti 400 metrů čtverečních

Na správě zámku je teď hlavně starost o to zajistit filmařům dostatečné zázemí.

„Protože je to produkce, která se stěhuje z Prahy do Kroměříže, pak Valtic a později i na Slovensko, mají hodně věcí v kamionech. Takže je to hodně náročné na parkování, na zajištění odstavných ploch, ploch pro cateringové stany a podobně,“ vysvětluje Šolc.

František Štěpán Lotrinský, který byl jmenován císařem Svaté říše římské, utvořil s habsburskou manželkou Marií Terezií silnou panovnickou dvojici. V minisérii je hrají Vojtěch Kotek a rakouská herečka Marie-Luise Stockingerová.

A protože jde o historický snímek s velkou výpravou, obrovské zázemí bude potřebovat i kostymérna.

„Jeden týden budou mít v zámecké španělské konírně zázemí šičky na došívání kostýmů. Budou tak mít k dispozici šicí dílnu o velikosti 400 metrů čtverečních,“ dává zástupce kastelána k dobru zajímavost z budoucího natáčení.

Na konci května se tak do Valtic přesune kompletní štáb, včetně režiséra Roberta Dornhelma, který má na svém kontě i oscarovou nominaci a nyní působí také v Los Angeles. Natočil televizní tituly Deník Anne Frankové či Rudy: Příběh Rudyho Giulianiho, starosty New Yorku.

„Dostanete-li jako režisér příležitost točit dobový snímek, musíte si dát pozor, aby se z toho nestala návštěva muzea. Na druhou stranu je ale potřeba nepodcenit historickou věrnost a faktickou správnost, protože jinak vás publikum přestane brát vážně a na filmařský výlet do minulosti se s vámi nevydá,“ říká Dornhelm k dvoudílné sérii o slavné panovnici.

V hlavní roli Marie Terezie se objeví rakouská herečka Marie-Luise Stockingerová a roli jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského si střihne Vojtěch Kotek.

Projekt vzniká v koprodukci České televize a filmařů z Rakouska, Slovenska a Maďarska. Pro každou památku jsou filmaři i přes všechny starosti darem z nebes.

„Kromě propagace to znamená peníze. Filmování je docela hodně zpoplatněno,“ potvrzuje Ivana Holásková, kastelánka zámku v Lednici, který vytvořil kulisy už pro desítky filmových projektů. Peníze od filmařů totiž vždy zůstanou v místě. „Čím více vyděláme nad plán, tím je to pro nás lépe. Peníze pak můžeme investovat do oprav, ke kterým bychom se jinak nejspíš vůbec nedostali,“ poznamenala.

Filmaři se chystají na úspěšné romány spojené s Brnem

Na jižní Moravu filmaři určitě nemíří naposledy. „Už na konci května by se mělo rozhodnout, zda si lokace v Brně a blízkém okolí vybere Jiří Vejdělek pro svůj chystaný film Tátova volha. Brna by se měly týkat asi tři natáčecí dny v období září či října,“ říká Ivana Košuličová z Filmové kanceláře Brno.

Už v tuto chvíli se dojednává výběr konkrétních lokací a podmínek pro natáčení filmu Vyhnání Gerty Schnirch podle knihy brněnské spisovatelky Kateřiny Tučkové, kterého se režijně ujala Alice Nellis. To je však v plánu až napřesrok.

„V jednání pak máme ještě jeden celovečerní film a v Brně se budou točit i dokumenty, které vyvíjí Česká televize Brno,“ poznamenala Košuličová. Velkým projektem, pro Brňany navíc možná i srdečním, by pak mělo být natáčení filmu Skleněný pokoj podle románu Simona Mawera, který je inspirovaný vilou Tugendhat. Pustit se do něj chtějí autoři nedávného hitu Masaryk.

„Tady bylo natáčení přesunuto z podzimu na jaro příštího roku,“ poznamenala šéfka Filmové kanceláře, která aktuálně pomáhá produkci Marie Terezie zařizovat parkování kamionů s filmařskou výbavou v Brně.