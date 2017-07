Do Valtického podzemí jen na vlastní nebezpečí. Staví tam bez povolení

Třikrát za sebou jej návštěvníci zvolili Top vinařským cílem (psali jsme zde). Do Valtického podzemí – unikátního labyrintu vinných sklepů – ročně zavítá více než 50 tisíc lidí. Za vínem sem směřují i letos. Přitom sklepy mají být podle rozhodnutí stavebního úřadu už přes půl roku zavřené jako nebezpečné.

Vše začalo už loni na jaře, když se v podzemí pustili do drobných stavebních úprav, kterými chtěli vylepšit zázemí pro hosty. Ovšem bez povolení úřadů. „Udělali jsme chybu, je to naše hloupost, měli jsme postupovat jinak,“ připustil Roman Žďárský, předseda představenstva vinařství Annovino Lednice, které Valtické podzemí provozuje.

Když se tady rozhodli přestavět terasu, do které zatékalo, a zchátralé schody, domnívali se, že stavební povolení není potřeba. Jenže jakmile začaly bourací práce, propadla se kaverna pod stavbou a suť rozbila i klenbu ve sklepení. Dělníci ji začali odkopávat a zdi zpevňovat. To už byly změny takového rozsahu, že úřední razítko včetně požehnání památkářů bylo nezbytné. Stavba ovšem pokračovala načerno.

A do věci se vložil majitel sousedního sklepa Josef Novotný. Ten tvrdí, že černá stavba mu jeho sklep významně poškodila – začala se tu propadat valená klenba. Své tvrzení, že je to právě v důsledku úprav v sousedství, opírá už o dva znalecké posudky.

Padlo trestní oznámení

Právě na jeho popud začal stavební úřad konat. Nejprve rozhodl o zastavení stavby, poté o jejím odstranění a vzápětí i o úplném uzavření turisticky oblíbeného podzemí. To totiž kvůli stavbě přestalo splňovat bezpečnostní požadavky.

„Došlo ke zrušení únikové cesty, odstranění požárních uzávěrů a požárně dělicích příček mezi dvěma samostatnými požárními úseky, čímž stavba ohrožuje život a veřejné zdraví. Jsou na ní závady bránící jejímu bezpečnému užívání,“ píše se v rozhodnutí stavebního úřadu.

I v uplynulých dnech tu ovšem nic netušící turisté klidně popíjeli víno. Podzemí na jaře i přes zákaz zahájilo sezonu jako každý rok. Už tři měsíce tak funguje načerno.

„Sice na zpřístupnění intenzivně pracují, oficiálně ale ještě provoz povolený nemají,“ potvrdil šéf valtického stavebního úřadu Jarmil Goldman. „O tom, že se tady akce prokazatelně konají, víme. Před třemi týdny jsme provozovateli vyměřili pokutu. Pokud provoz potrvá, bude sankce dostávat i nadále,“ dodal Goldman.

Žďárský se nijak netají tím, že sklepení provozuje bez povolení. Tvrdí, že se stavbu mnohokrát pokusili legalizovat, předkládají městu a stavebnímu úřadu různá řešení i posudky, ale nedostávají odpovědi.

„Požádali jsme o legalizaci stavby, ale nejde to, protože stavební úřad je zcela paralyzován vyřizováním stížností našeho souseda,“ uvedl Žďárský s tím, že sousedé nemohou dlouhodobě najít společnou řeč. Navzdory posudkům odborníků si myslí, že i údajné poškození vedlejšího sklepa je smyšlené.

To však Novotný odmítá, ostatně podal trestní oznámení pro podezření z poškozování cizí věci a obecného ohrožení.

Stavení úřad postupuje laxně, kritizuje Novotný

Soud dokonce na začátku tohoto týdne vydal předběžné opatření, aby došlo k zajištění stavební jámy. Novotný také ostře kritizuje stavební úřad, že postupuje příliš laxně.

„Je těžké se zbavit dojmu, že namísto údajného záměru provést zabezpečovací práce na černé stavbě ve skutečnosti dochází k faktickému pokračování stavebních prací. To také nakonec může dospět až do bodu, z něhož už ze stavebního hlediska reálně nemusí být možný návrat do původního stavu a černý stavitel a nepřímo i stavební úřad tak mohou vytvořit podmínky pro faktickou legalizaci této černé stavby,“ řekl Novotný.

„Nejhorší a nejvíce frustrující je fakt, že tato černá stavba ohrožuje zdraví lidí, kteří se v ní a blízko ní pohybují, a navíc soustavně poškozuje můj sklep. Stavební úřad sice nařídil provedení nutných zabezpečovacích prací, nic se však neděje,“ dodal s tím, že se o pomoc chystá požádat i ombudsmanku.

Spor budou na příštím zasedání řešit i valtičtí zastupitelé. Novotný chce totiž odkoupit pozemek nad svým sklepem, kde má ovšem Valtické podzemí venkovní posezení a prodejní stánek. Novotný tvrdí, že před lety město způsobilo, nebo možná jen strpělo odstranění půdy nad jeho sklepem a porušilo tak tepelněizolační bariéru. Kvůli tomu je jeho sklep také poškozen. Pokud mu radnice pozemek prodá, škody, které už odhaduje na milion korun, prý vyřeší na vlastní náklady.

„Pozemek tvoří součást veřejného prostranství. Já se přikláním k tomu jej neprodávat. Mezi panem Novotným a Valtickým podzemím je velký konflikt, který sahá hluboko do historie. A já mám dojem, že prodejem bychom jen přilili olej do ohně,“ míní starosta Valtic Pavel Trojan (ČSSD).