VIDEO: Začal veletrh cestovního veletrhu. Brno cílí na mladé lidi

Sousední kraj jižní Moravy nejvíc zaujme interaktivní zábavou Filmového uzlu Zlín, v němž si návštěvníci vyzkouší, jak se dělá animace. Můžou si přitom vytvořit vlastní postavičky z plastelíny i celou scénu za pomoci látek, vlny a knoflíků. Olomoucký kraj: Tvarůžky, masáže a Kološlap, tedy pojízdný bar. To jsou tři nejvýraznější lákadla letošní propagace kraje na veletrhu. A také hledání zlata v kádi s vodou a pískem jako pozvánka do Zlatých hor.

Pokud potkáte při procházce po pavilonu P osoby v barokním oblečení, s největší pravděpodobností pochází ze stánku tohoto kraje. Čtyřikrát za den si zájemci mohou zahrát znalostní hru s někdejší majitelkou panství Manětín, hraběnkou Lažanskou. Nebo se kdykoliv zaposlouchat do barokní hudby. Praha, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj: oficiální expozice na veletrhu nemají.