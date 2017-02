Ministerstvo slíbené miliony nedá, ztrátu za MotoGP doplatí město a kraj

„Ministerstvo nemůže zpětně uhradit ztrátu vzniklou pořádáním MotoGP v roce 2016, jelikož mu to neumožňuje zákon,“ zdůvodnilo tiskové oddělení ministerstva.

Úhrada ztráty ve výši 28 milionů tak nejspíš spadne na organizátora, kterým je od loňského ročníku spolek Brna a Jihomoravského kraje.

„Je to všechno v jednáních s ministerstvem, jak to bude a jak to lépe nastavit pro letošní rok,“ prohlásil brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Uhrazení ztráty podle něj nebude pro spolek ani další ročník závodu problém. Ministerstvo ovšem zatím nesdělilo, jakou částkou přispěje v letošním roce. Loni to bylo 60 milionů korun.

„Aktuálně probíhají jednání ohledně předložení finančního plánu,“ doplnilo ministerstvo.

Zatím je tedy jasné, že Brno dá deset milionů a Jihomoravský kraj dalších dvacet. Stále to ale nebude stačit na to, aby Velká cena skončila v černých číslech.

„Nikdy se nestane, aby tato akce byla výdělečná,“ upozornil brněnský primátor.

Velkým nákladem je totiž zalistovací poplatek pro promotérskou společnost Dorna, který převyšuje sto milionů.

Na letošní závod MotoGP už je mezitím v plném proudu prodej lístků. Už jen do nadcházejícího úterý mají zájemci možnost pořídit si je na webu gp.ticbrno.cz o 40 procent levněji. Velká cena se pojede ve dnech 4. až 6. srpna.