Úředníků na magistrátu přibylo. Bylo to potřeba, tvrdí vedení Brna

7:11 , aktualizováno 7:11

Nejrůznější žádosti a podněty Brňanů řešilo do listopadu 2014 celkem 1 167 pracovníků magistrátu. Od nástupu koalice v čele s hnutím ANO, lidovci a Žít Brno na úřadě vzniklo do konce minulého roku 57 nových pracovních míst. Vedení města nárůst obhajuje a říká, že to bylo potřeba.