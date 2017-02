Rekordní Salon vín odstartoval, lidé mohou ochutnat nejlepší vzorky

Zlatavý se zelenkavými odlesky, vonící po grepové pecce a mandlích. Takový je Ryzlink vlašský vyrobený v Zámeckém vinařství Bzenec, který letos kraluje Salonu vín ve Valticích. Jedinečná expozice stovky nejlepších vín z celé země otevírá právě dnes. A lidé je mohou ochutnávat až do poloviny prosince.

Už vloni do podzemí valtického zámku přišlo rekordních 21 tisíc lidí. A letos by to mohlo být ještě víc. Čekat je tady totiž budou vína naprosto mimořádné kvality. Degustátoři měli z čeho vybírat.

„Zájem vinařů o účast byl letos historicky nejvyšší. V soutěži jsme měli 2 020 vín od 157 vinařů. To dělá ze Salonu vín absolutně největší soutěž vín. Konkurence je v ní opravdu silná,“ říká Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, které soutěž pořádá.

Tvrzení vinařů ověřují analýzy vín

Dostat se do první stovky a získat tak místo v celoroční valtické expozici je podle něj pro vinaře absolutní prestiž. Ostatně jen projít sítem celé soutěže není jednoduché. Pravidla jsou velmi přísná. Zahrnují mimo jiné i nezávislou laboratorní analýzu vín, která prověří, zda jsou údaje uváděné vinařem skutečně pravdivé.

Co do počtu se nejúspěšnějšími odrůdami letošního ročníku staly Ryzlink rýnský, Rulandské bílé a Veltlínské zelené. Celkově je ovšem ve finální stovce zastoupeno 24 odrůd révy, což podle pořadatelů dokládá odrůdovou bohatost tuzemského vinařství a schopnost z tolika odrůd vyrobit prvotřídní vína.

Ročník století 2015, kvalita zaručena

Letos navíc Salon vín slibuje požitek o to větší, že většina ze zastoupených vín se zrodila v ročníku 2015, který sami vinaři hodnotí jako ročník století.

Pochází z něj také letošní šampion Salonu vín – Ryzlink vlašský 2015, pozdní sběr, který pochází z limitované řady Collection 1508 Reservé Zámeckého vinařství Bzenec. To vítězstvím v národní soutěži vín završilo mimořádně úspěšný rok. „Výhra pro nás znamená opravdu hodně. Získat v jednom roce titul Vinařství roku 2015, Vinař roku 2016 a sezonu završit titulem Šampion Salonu vín se prozatím nikomu nepodařilo. Úspěch ale bereme s pokorou a jsme zvědaví, co přinese další rok,“ zhodnotil Bořek Svoboda, ředitel vinařství, které patří k nejúspěšnějším v historii soutěže. Za posledních sedm let získalo vítězství v Salonu vín už popáté.