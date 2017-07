Úředník, který za úplatek obnovil výstavbu stánku, dostal znovu trest

Přivlastnil si také pět tisíc korun, které Znojmo dostalo darem. Rozsudek ještě není pravomocný.

Krejčíře uplatil podnikatel Zdeněk Novotný. Krejčíř totiž v listopadu 2009 zcela náhle pozastavil stavbu prodejního stánku zamýšleného na znojemském náměstí, který zhotovovala Novotného firma.

„Neoprávněně předstíral, že je k pozastavení stavby kompetentní. Novotný byl zoufalý, protože měl nakoupený materiál a chtěl stánek dokončit co nejdříve. Krejčíř proto od něj vzal 40 tisíc korun a práce na stánku opět povolil,“ zrekapitulovala soudkyně Halina Černá.

Mimo to také Krejčíř v prosinci 2009 převzal od podnikatele Kamila Ludvíka sponzorský dar Znojmu ve výši pět tisíc korun. Ty však někdejší tajemník neodevzdal, nýbrž si je ponechal pro vlastní potřebu a podle soudkyně Černé tak peníze zpronevěřil.

Krejčíř to ovšem za protizákonné nepovažuje. „Cítím se nevinen a dál bych to nerozváděl. Ke všemu jsem se už vyjadřoval tolikrát a podrobně, že bych to považoval za zbytečné,“ řekl ve své závěrečné řeči.

Kauza se vleče už sedm let

U soudu si vyslechli rozsudek i čtyři další muži, kteří Krejčíře podle obžaloby rovněž upláceli a získávali tak pro sebe výhody při soutěžení veřejných zakázek. Ty soud obžaloby zprostil, protože nezjistil, že by do zakázek Krejčíř nelegálně zasahoval.

K trestu podmíněného vězení soud Krejčířovi uložil i pokutu čtvrt milionu korun. Pokud ji včas nezaplatí, skončí na rok za mřížemi.

Kauza se vleče již od roku 2010, kdy na znojemské radnici poprvé zasahovala protikorupční policie. Před čtyřmi lety Krejčířovi uložil krajský soud rok vězení (psali jsme zde). Případ ovšem skončil u olomouckého Vrchního soudu, který verdikt zrušil a nechal kauzu znovu projednat.

O dva roky později pak krajský soud vydal nový rozsudek a Krejčíře podmíněně odsoudil na dva roky s pokutou čtvrt milionu korun (o rozsudku čtěte zde). I tento rozsudek odvolací soud zrušil.

Středečním jednáním tak skončila další fáze procesu. Obžalovaný Krejčíř se ještě rozmyslí, jestli se proti rozhodnutí soudu odvolá. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová jej nekomentovala.