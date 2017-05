Buď on, nebo my, řekli herci. Dlouholetý šéf Morávek odejde z „Provázku“

Divadlo Husa na provázku rovná se Vladimír Morávek, platilo dlouhá léta. Umělecký šéf, režisér i spoluautor Českým lvem oceněného filmu Nuda v Brně proslul jako propagátor myšlenek i odkazu Václava Havla a také jako iniciátor mnoha velkorysých akcí a cyklů „svého“ divadla.

Nicméně jeho hektický styl práce a vedení ikonické brněnské divadelní scény vedly nyní k hromadnému protestu drtivé většiny zaměstnanců divadla, a v důsledku k tomu, že zmíněné spojení po dvanácti letech platit přestane.

Po nátlaku se sám principál rozhodl dát výpověď. „Ano, je to tak. V poslední den letošního roku končím,“ potvrdil MF DNES Morávek.

Co přesně se stalo, nechce oficiálně nikdo z divadla komentovat. Avšak podle zdroje redakce, který si nepřál být jmenován, se kromě čtyř herců celý soubor podepsal pod dopis Morávkovi. V něm zaměstnanci divadla včetně technických složek vyjádřili svou nespokojenost s jeho vedením a žádali, aby post převzal někdo jiný.

Už s tebou nechceme dělat, shodli se zaměstnanci

První muž divadla se na následné celosouborové schůzi hodlal k jednotlivým výtkám svých zaměstnanců vyjádřit, ale kvůli vypjaté atmosféře k tomu prakticky nedošlo.

Vladimír Morávek Rodák z Moravského Krumlova (1965) je český divadelní a filmový režisér i scenárista , který po absolutoriu režie na Janáčkově akademii múzických umění v roce 1989 začal režírovat v brněnském Divadle na provázku . Zde působil do roku 1995, kdy přijal post uměleckého šéfa Klicperova divadla v Hradci Králové.

, který po absolutoriu režie na Janáčkově akademii múzických umění . Zde působil do roku 1995, kdy přijal post uměleckého šéfa Klicperova divadla v Hradci Králové. V roce 2005 byl na stejný post jmenován v Divadle Husa na provázku , kde skončí k 31. prosinci letošního roku. Vytvořil zde desítky režií a inicioval mnohé cykly a festivaly. Režíruje také v dalších českých divadlech.

, kde skončí k 31. prosinci letošního roku. Vytvořil zde desítky režií a inicioval mnohé cykly a festivaly. Režíruje také v dalších českých divadlech. Za scénář (s Janem Budařem) a režii filmu Nuda v Brně byl oceněn Českým lvem , snímek tehdy zvítězil i jako nejlepší film roku.

, snímek tehdy zvítězil i jako nejlepší film roku. Vladimír Morávek je rozvedený a má dospívajícího syna.

Přitom principál setkání začal omluvou všem, kterým snad ublížil. Pak mluvil o významu Provázku a jeho historické úloze, což ovšem zaměstnance neuspokojilo.

„Co je Divadlo Husa na provázku, už jsme slyšeli mockrát. Víme, co tohle divadlo znamená, jenže my je už nechceme dělat s tebou,“ dala by se shrnout většinová reakce přítomných.

Zazněly zde ovšem i hlasy, že blížící se jubilejní padesátou sezonu divadla v letech 2017 a 2018 by bylo dobré „ustát“ ještě s Morávkovým vedením. Už proto, že právě on vždy připomínal a velmi ctil „provázkovskou“ historii.

Sám ostatně nejslavnější éru a minulou podobu divadla s jeho proslulými režiséry Peterem Scherhauferem, Zdeňkem Pospíšilem i Evou Tálskou ještě osobně zažil i jako zdejší nastupující režisér ještě před převratem v listopadu 1989.

Přidala se třeba i dramaturgyně Lucie Němečková, která k výročí píše knihu, aby upozornila, že toto řešení se jí opravdu nezdá vhodné. Velká většina přítomných se ale vyjádřila, že pokud dosavadní principál zůstane, odejdou oni.

„Pusa nechce mluvit, srdce bolí“

K situaci byl kompetentní se jako přímý nadřízený Morávka vyjádřit Petr Oslzlý, ředitel Centra experimentálního divadla (CED), pod nějž Provázek spadá. Jenomže v tu chvíli už tlak nevydržel sám umělecký šéf a prohlásil, že tedy ke 31. prosinci 2017 dá výpověď a odejde sám.

„To víte, pusa nechce mluvit a srdce bolí,“ řekl MF DNES Morávek. „Snažím se tu chodit a usmívat na všechny, ale je to těžké. Po prázdninách ještě udělám akci Divadlo v pohybu a vůbec svůj odchod pojmu tak, aby se nebe nad Brnem rozzářilo a já i velkým ohňostrojem vyjádřil svůj obdiv a radost a lásku ke všem lidem v divadle,“ dodal.

K nastalé situaci i budoucnosti uznávané brněnské scény konkrétní oficiální informace chybějí. „Divadlo Husa na provázku spadá pod Centrum experimentálního divadla, a je tedy v kompetenci jeho ředitele Petra Oslzlého řešit personální záležitosti,“ prohlásil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Právě Brno je zřizovatelem divadla. Ani mluvčí Provázku Alžběta Nagyová nebyla sdílnější.

A reakce Oslzlého? „My zatím tuto záležitost považujeme za vnitřní záležitost divadla. Jako na čas, kdy k věci veřejně promluví, mají právo jiné subjekty, třeba vlády, tak ho máme i my,“ podotkl.

Odcházející šéf už tuší, co bude dělat

Zatím ani není jasné, kam se bude ubírat další profesní život Vladimíra Morávka. „Tuším, kam to bude. Jen musím ještě počkat, až se všechny siločáry správně protnou,“ poznamenal Morávek.

Protože však divadelní a filmový režisér, který kromě Provázku umělecky vedl také Klicperovo divadlo v Hradci Králové, kde i režíroval četné oceňované hry, navíc režijně působil na dalších scénách po celé republice, dá se očekávat, že o jeho výrazné režie bude zájem stále.

Nejzásadnější stopu však zanechává právě v Divadle Husa na provázku, které od roku 2005 jednoznačně zviditelnil po nevýrazném vedení předchozího principála Luboše Baláka.

A to nejen svými montážemi z Havlových textů, jimiž se přičinil o mravní konzistenci divadla, které už před rokem 1989 tajně inscenovalo hry našeho prvního polistopadového prezidenta, ale také rozsáhlými divadelními projekty, jako třeba Sto roků kobry, Perverze v Čechách, Čapek (Čapkové) na provázku a další.