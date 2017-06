Začíná velká vlaková výluka, cestující v Brně znovu objeví dolní nádraží

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v sobotu zahájí opravy Pražského viaduktu a nástupiště číslo 4 brněnského nádraží. Pro cestující to znamená především to, že mezi Židenicemi a hlavním nádražím nepojedou do 10. září žádné vlaky. Čeho by si měli cestující všímat?

1 Některých vlaků se výluka vůbec nedotkne

Ne všichni musí začít „plašit“ a hledat si na následující tři měsíce náhradní dopravu. Výluka neznamená, že by se uzavřelo hlavní nádraží kompletně. V klidu tak mohou zůstat ti, kdo jezdí regionálními vlaky z Brna směrem na Vyškov, Křenovice, přes Vranovice na Břeclav, do Moravského Krumlova a přes Břeclav na Hodonín.

2 Z Brna na Veselí nad Moravou bude výluka částečná

Zpozornět však už musí lidé, kteří jezdí z Brna přes Kyjov na Veselí nad Moravou. Omezení se budou týkat tří ranních vlaků, které pojedou sice klasicky z hlavního nádraží, ale v jinou dobu. Tyto spoje navíc nezastaví v Židenicích, jelikož pojedou na druhou stranu, směrem na Slatinu.

V odpoledních hodinách se výluka dotkne na této trati ještě šesti vlaků do Nemotic. Tyto spoje místo z hlavního nádraží naopak budou vyjíždět ze zastávky Brno-Židenice. „Omezení se týká pouze vlaků, které jedou z Brna. Cestující jedoucí po stejné trati směrem do Brna vystoupí klasicky na hlavním nádraží,“ upozorňuje vedoucí dispečinku dopravní společnosti Kordis Antonín Chudiak.

3 Mezi Brnem a Náměští nad Oslavou pojedou autobusy

Za rychlíky do Náměště nad Oslavou jezdí autobusová náhradní doprava už nějakou dobu. Do 13. června se tedy pro cestující tímto směrem nic nezmění. Místo rychlíků i nadále pojedou autobusy, osobní vlaky do Zastávky u Brna a dál do Náměště i nadále budou vyjíždět z hlavního nádraží.

Změna přijde až 14. června, kdy přestanou jezdit i tyto vlaky a do Náměště a zpět se cestující dostane jenom autobusem. Už od 1. července však všechny opravy na této trati budou ukončeny a nejenže začnou z hlavního nádraží opět jezdit osobní vlaky, ale také rychlíky.

4 Všechny ostatní vlaky pojedou z dolního nádraží

Vlaky, které jedou do Blanska a Tišnova nebo naopak, až do 10. září na hlavním nádraží nezastaví. Místo toho budou mít náhradní zastávku na takzvaném dolním nádraží poblíž autobusového nádraží Zvonařka.

Totéž platí i pro všechny ostatní vlaky, které nespadají pod integrovanou dopravu Jihomoravského kraje a nevyjíždějí přímo z Brna. Tedy například pro mezinárodní rychlíky, Railjety, vlaky kategorie EC nebo žluté RegioJety. Pokud se třeba chystáte z Brna do Prahy, pak rovnou můžete zamířit ke Zvonařce.

„Jestliže jezdíte pravidelně a víte, že vlak vám jezdí v určitou hodinu, nemůžete jako teď přijít na hlavní nádraží pět minut předem a počítat, že se za tu dobu dostanete na dolní nádraží,“ doporučuje Chudiak zejména pravidelným cestujícím, kteří plánují využít autobusovou dopravu z hlavního na dolní nádraží.

5 Na dolní nádraží autobusem nebo přes Vaňkovku

Mnozí cestující možná ani netuší, kde přesně dolní nádraží je a jak se na něj mají dostat. „Projdete podchodem pod hlavním nádraží, poté celým přízemím Galerie Vaňkovka, přejdete přechod a pokračujete zhruba 150 metrů kolem autobusového nádraží Zvonařka,“ vysvětluje cestu Chudiak.

Druhou variantou je pak využít autobusové linky 60 a 61 odjíždějící z hlavního nádraží. „Autobusy budou v pracovních dnech jezdit v intervalu šesti až deseti minut. O víkendu okolo deseti minut,“ přibližuje mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Lukšová.

6 MHD s vlakovou jízdenkou bude zdarma

Výluka se cestujícím, kteří nemají šalinkartu a kvůli cestování ze zastávky mimo centrum by si museli kupovat lístek na městskou hromadnou dopravu, neprodraží. Jízdenku na vlak lze použít i na MHD.

„Neznamená to ale, že budete moct jezdit z dolního nádraží nebo z Židenic dvě hodiny MHD po Brně. Platí pouze na konkrétní spoje,“ podotýká Lukšová. Jízdenka platí jen na vybraných úsecích linek 1, 2, 3, 6, P6, 60 a 61, a to vždy mezi hlavním a jiným brněnským nádražím.

„V případě, že nemáte fyzickou jízdenku nebo takovou, na které by bylo napsáno konkrétní datum, můžete ve vlaku požádat průvodčího, aby vám vydal speciální doklad,“ doplňuje mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Pokud bude cestující chtít možnost MHD zdarma využít i při cestě z hlavního na dolní nádraží či do Židenic, musí si lístek na vlak zakoupit už v budově hlavního nádraží.

7 Jízdenku cestující koupí i na dolním nádraží

Dolní nádraží nepatří v Brně zrovna k těm největším. SŽDC tam kvůli velkému množství cestujících, kteří tudy od soboty budou projíždět, musela udělat několik změn. Například zajistit, aby si i tady mohli lidé koupit jízdenky, a nemuseli tak nutně jezdit přes hlavní nádraží.

„Vedle již existujícího nástupiště u první koleje na dolním nádraží v současnosti budujeme další u druhé,“ popsal už dříve ředitel oblastního ředitelství SŽDC v Brně Miroslav Konečný. Za Zvonařkou tak vzniklo pro cestující náhradní zázemí v podobě výdejních oken, staničního rozhlasu či toalet.

8 V případě nouze poradí na infolince

Přestože na hlavním nádraží najdou cestující informační tabule, pracovníci Kordisu i Českých drah jsou na zmatky připravení. „Nejjednodušší, co může každý cestující udělat, je podívat se na webové stránky idsjmk.cz, nebo zavolat na naši infolinku 543 174 317,“ radí Chudiak. Pokud dotaz směřuje na cestu za hranice kraje, je vhodnější se obracet na číslo Českých drah 840 112 113.