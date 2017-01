Funkční wi-fi i „otravní“ stevardi, hodnotí žluté vlaky cestující

Tři páry spojů denně jsou jen zlomkem toho, co nabízí státní dopravce, který navíc na linku nasazuje své nejlepší vlaky. Přesto už mají charakteristické žluté vlaky, jejichž trať pokračuje také do Břeclavi a Bratislavy nebo Hodonína a Starého Města, své oddané fanoušky.

„Do konce roku vlaky RegioJet na těchto trasách přepravily téměř 25 tisíc cestujících. Velký zájem vidíme zejména z řad dojíždějících studentů, ale i cestujících využívajících naše vlaková spojení na služební cesty,“ uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj s tím, že každým týdnem jim počet cestujících narůstá. Z kolika procent vlaky bývají obsazené, však sdělit nedokázal.

Co tedy zákazníky žene k novému dopravci na trase a proč jiní zase raději zůstávají u Českých drah? Zákazníci RegioJetu si pochvalují zejména palubní služby ve vlacích. Třeba že hned po nástupu dostanou zdarma vodu v plastové lahvi, teplé nápoje a denní tisk.

A chválí si spolehlivé internetové připojení. „Wi-fi tam funguje po celou cestu v celé soupravě. Po cestě vždy pracuju a bez internetu to nejde. Mám tam taky záruku vlastního sedadla,“ popisuje studentka Helena Truchla, která se z Brna do Prahy vrací za rodinou několikrát do měsíce.

Káva a občerstvení jako bonus

„České dráhy sice už před nějakou dobou zavedly bezplatnou místenku při koupení lístku přes jejich aplikaci, ale když přijdu k zarezervovanému sedadlu a sedí na něm osmdesátiletá babička, tak ji přece nevyhodím,“ doplňuje studentka.

Jak se jezdí s RegioJetem PLUSY Služby na palubě – Cestující dostane po nástupu zdarma vodu. Během cesty si může kdykoliv zdarma objednat teplý nápoj. V případě nejdražší třídy Business podávají zdarma také například mátový čaj nebo jablečný mošt. Personál rozdává denní tisk.

„Nabídku kávy a občerstvení vnímám jako bonus. Obzvlášť když jedu spojem v 6.09 z Brna nebo v 7.19 z Prahy, nemusím doma ani nikde po cestě řešit snídani nebo vodu na cestu,“ ocenila.

Časté návštěvy stevardů a stevardek jsou ale zároveň poměrně častou výhradou vůči RegioJetu. Hlavně v ranních spojích si lidé, kteří chtějí spát, stěžují, že je obtěžují neustálé dotazy, zda je vše v pořádku a zda nemají na vyhození nějaké odpadky, ačkoli v kupé je koš.

Mluvčí společnosti Ondrůj v takovém případě lidem doporučuje, aby si koupili lístek do velkoprostorového vozu Astra se sedačkami se zabudovanou obrazovkou. Stojí stejně jako nejlevnější třída Standard. Personál tam uličkou projíždí s vozíkem.

„Nový typ servisu umožňuje nerušenou možnost využívat multimediální systém zábavy a užívat si svůj klid bez přílišného vyrušování personálem,“ přiblížil Ondrůj. Pokud však už není místo ve voze Astra, platí nejlevnější jízdenky jen pro sezení ve vagonech s kupé. To některým cestujícím není příjemné. Zvláště pokud jede sám s partou cizích lidí.

Pro pravidelné cestující můžou být výhodnější České dráhy

Na rozdíl od Českých drah, u nichž může cestující využít jízdenku kdykoliv v ten den, u RegioJetu je vázaná na konkrétní spoj. Koupit si ji mohou zájemci buď na webu, nebo v prodejních místech. V Brně je mají u autobusového nádraží Grand a nově také na tom vlakovém.

Porovnávat cenu mezi dopravci je složité. Oba mají tu základní mezi Brnem a Prahou stanovenou na 219 korun. Při zaregistrování takzvané kreditové jízdenky na webu RegioJetu se každému automaticky snižuje cena na 175 korun.

Pro ty, kdo jsou u Českých drah zapsaní ve věrnostních programech, mají zakoupenou In Kartu a sbírají ČD body, bude cenově výhodnější jezdit s nimi. Tedy pokud jezdí pravidelně.

„Trať Praha–Brno je pro nás páteřní. Máme na ní nastavenou nejnižší cenu, zákazníci za tuto trasu dostávají dokonce dvojnásobný počet ČD bodů, takže například počtvrté už můžou jet zadarmo,“ vyzdvihla mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Zda na ně mělo zahájení provozu konkurenční společnosti na této trase vliv, zhodnotit neuměla. „Údaje o počtu cestujících nesdělujeme, takže těžko říct.“

Co bude dál? RegioJet chce více spojů

V diskusích mezi vlakovými fajnšmekry se pak řeší třeba i to, že vozy žlutých vlaků jsou starší než moderní vagony railjetů Českých drah. Případně to, že je palubní servis kvůli velké spotřebě odpadků neekologický.

Mluvčí Ondrůj společnost hájí tím, že plasty, papír a nespotřebované potraviny třídí. Co se týče starých vozů, všechny prošly modernizací, takže kromě vzhledu by lidé po cestě jejich stáří neměli zaznamenat.

Soukromou společnost na trať na konci loňského roku pustilo rozhodnutí Správy železniční dopravní cesty. Na stejné časy měly zálusk i České dráhy, s prohrou se nesmířily a proti rozhodnutí se odvolaly (psali jsme zde).

RegioJet si však nepřipouští, že by o spoje přišel. Naopak. „Máme určitě zájem provozovat vlaky z Prahy do Brna mnohem častěji. Naším cílem je jezdit až v hodinovém intervalu,“ dodal Ondrůj.

Vlaky zatím z Brna vyjíždějí každý den v 6.09, 7.09 a 17.09. Z Prahy pak v 7.19, 15.19 a 17.44.