Za postřelení kolegy ve vyškovském baru dostal voják rok vězení

Soud rozhodl i o propadnutí zbraní, které si voják tehdy přinesl do baru. Vojenské zdravotní pojišťovně také musí zaplatit náhradu škody ve výši 140 tisíc korun. Obhajoba se na místě odvolala.

Obžalovaný voják se k činu přiznal a litoval ho. „Strašně mě to mrzí, každý den si to několikrát vyčítám,“ uvedl ve své závěrečné řeči Šoupal.

Šoupalovi hrozily až čtyři roky vězení. Nepodmíněný trest pro něj navrhoval žalobce Radek Hůlka, podle kterého by měl být zároveň i preventivním upozorněním pro všechny držitele zbraní.

„Je potřeba dát najevo všem držitelům zbraní, že ustanovení zákona o střelných zbraních nejsou bezúčelná. A jsou tam proto, aby skutečně bylo ochráněno jak zdraví, tak život okolních obyvatel,“ řekl Hůlka novinářům po vynesení rozsudku.

Do hospody se kvér nenosí, řekl postřelený voják

Spokojený s rozsudkem byl i postřelený voják. „Já to považuji za zadostiučinění. Mělo by to být poučení pro všechny ostatní držitele zbraní, že s kvérama se nechlastá. Sám jsem držitelem zbrojního průkazu a do hospody se prostě kvér nenosí,“ řekl po vynesení rozsudku.

Obhájce ani obžalovaný voják se k rozsudku nevyjádřili.

Výstřel ze zbraně vyšel v jednom z vyškovských barů v noci na 8. října (psali jsme zde). Postřelený voják utrpěl těžké zranění, průstřel pravé strany hrudníku, průstřel plíce, zlomeninu lopatky a žebra.

U soudu už dříve vypověděl, že nejdříve seděli s obžalovaným u baru a popíjeli pivo a další alkohol. Šoupal mu podle něj potají ukazoval pistoli.

„Porůznu s ní manipuloval, mířil s ní po lidech, říkal, že teď by to ty lidi mohli koupit,“ vypověděl.

Obžalovaný poslal omluvný dopis

Později k nim přibyli další známí a Šoupal z domu přinesl ještě další pistoli a útočnou pušku, všechny legálně držené.

„Začal s tím manipulovat, říkal, že má včeličky pro všechny tady, že je skoro jako bůh,“ uvedl už dříve postřelený muž.

Řekl, že Šoupal na něj vystřelil po placení. „Viděl jsem, jak má Šoupal u sebe zbraň v úrovni hrudi a jak na mě vystřelil. Křičel jsem, že nechci umřít,“ uvedl postřelený voják.

Podle znalce měl Šoupal v té době v krvi 1,5 až 2,3 promile alkoholu.

Šoupal v přípravném řízení uvedl, že seděli u baru a bavili se i o zbraních, které jsou pro oba zajímavé. A on se mu rozhodl některé ukázat. Z domu přinesl dvě pistole a pušku i se zásobníky.

„Potom jsme se od baru přemístili ke stolu, tam jsem mu zbraně ukazoval. Jen tak pod stolem, aby to nikdo neviděl,“ uvedl Šoupal v přípravném řízení. Na výstřel si prý nevzpomínal. Uvedl, že postřelenému dával první pomoc. Později mu poslal omluvný dopis.