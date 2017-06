Uříznutý kus řopíku má majitel zlikvidovat. A zbytek přikrýt, nařídil úřad

Stavební úřad mu navrhl dvě varianty. „Buď zaplatím pět tisíc a neodvolám se, nebo půjdu do správního řízení, kde může být pokuta mnohem vyšší. V každém případě mi nařídili, že musím objekt v místě řezu přikrýt, aby do něj nepršelo, a odkrojený kus dovézt k ekologické likvidaci,“ popsal Zelinka.

S pokutou se vnitřně smířil, ale další dvě podmínky úředníků ho „nadzvedly“.

„Nechápu, proč bych měl vzniklý otvor něčím zakrývat. Objekt nemá okna ani dveře, prší do něj celý rok a kdokoli tam může přijít. A ta ekologická likvidace, co je to za nesmysl? Je to, jako kdyby si někdo stavěl na zahrádce chatku a oni ho nutili, aby ekologicky zlikvidoval cihly, co mu zbyly,“ uvedl Zelinka s tím, že je proto ochotný jít do správního řízení.

„Dal jsem to celé právníkům a chci se bránit. Už z principu,“ poznamenal.

Starosta se distancoval

Na stavebním úřadě k případu nic říct nechtějí. „Jednáme o tom. Uzavřeme to v příštím týdnu,“ podotkl pracovník úřadu Miloš Pigal.

Roh řopíku odkrojil student Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v květnu v rámci školního projektu BunkerKunst, čímž vyvolal velkou vlnu nevole na sociálních sítích. Starosta Vratěnína Martin Kincl se od činu distancoval a poslal podnět na stavební úřad. Bunkr krátce nato posprejoval nesouhlasnými nápisy liberecký spolek První republika, ale škola se umělce zastala.

Zelinka stále počítá s tím, že dílo opatří cedulí, která vysvětlí nejen Bělicův umělecký záměr, ale i historii prvorepublikového opevnění, jehož byl řopík součástí (podrobně jsme psali také zde). „Text od členů znojemského Klubu vojenské historie už mám, teď zbývá ceduli vyrobit a během léta ji tam přidělat,“ dodal Zelinka.