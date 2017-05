Komplikace na Vranově. Na pláž se lidé dostanou jen lodí

Kdy lodě turisty převezou V květnu ve všední dny bude převoz na pláž pro větší skupiny na zavolání předem, o víkendu pojede loď 4krát za den. Totéž v říjnu. V červnu a v září ve všední den pojede loď 4krát za den, o víkendu 6krát za den.

V červenci a srpnu budou lodě jezdit každou hodinu mezi 9:00 a 20:00.

Dále funguje přístaviště na Skalce k přímým plavbám na Bítov a zpět.

Jízdné: dospělý 25 Kč, děti 3–15 let 15 Kč, do 3 let zdarma. Kočárek, pes, kolo 15 Kč.