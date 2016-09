Hořká káva znamená spálená zrna. Ve správné je cítit malina či borůvka

„Jak to stíháme při své práci? Pijeme hodně kafe. Káva je jako droga, jak jednou člověk začne, tak na tom pak jede,“ směje se Macků.

O kávě se vzdělával z blogů. „Před pár lety jsem se stal fanouškem výběrové kávy. Mamka koupila domů kávovar s přístrojem na dělání latte, tak jsem tvořil v šálcích obrázky a bavilo mě to. Sledoval jsem nějaká videa na internetu a četl články,“ popisuje.

Když se pak kamarád vrátil ze studijního pobytu v Americe s nápadem degustačních balíčků, u kterých se inspiroval kanadskou službou, neváhal se k němu přidat.

Každý měsíc přijde předplatitelům balíček, který kamarádi sestaví z několika druhů kávy. „Ještě se nám nestalo, že bychom dali jednu kávu do balíčku podruhé. Jsme napojení na přibližně dvacet nejlepších českých pražíren, které už mají svoje dodavatele kávových zrn. Přidaná hodnota je v tom, že pokaždé nabídneme něco jiného. Jiná zrnka, jiné pražírny,“ oznamuje.

Jako firma fungují dva roky. „Děláme to po nocích, takže se nevyvíjíme tak rychle, jak bychom chtěli, časem bychom to ale chtěli změnit. Pomalu se začínáme dostávat na Slovensko, ale chtěli bychom i do Rakouska,“ vypráví mladý muž, který pracuje na plný úvazek v digitální agentuře, v níž vytváří sociální sítě větším klientům.

Člověk se musí kávou propít

Výběrová káva chutná jinak než komoditní, na kterou je většina lidí zvyklá. „Na začátku jim může připadat kyselejší a oni jsou zvyklí na tu čistě hořkou, komunistickou chuť. A to je špatně, protože to je jen spálené kafe a všechny látky jsou tam znehodnocené. Ve výběrové kávě je stejně kofeinu, člověk akorát musí překonat blok, že to má být hořké,“ popisuje Macků.

Paleta toho, co se dá v kávě najít, je široká. „Lidi baví tyto odstíny poznávat, mají radost, když se jim to podaří. Protože hlavně ze začátku je to dost těžké, člověk se tím musí propít, pak to teprve poznává,“ vysvětluje.

S odstíny chutí to je podobné jako u vína. „Ze začátku jsem taky nevěděl, že je tam cítit nějaká malina nebo borůvka. Ale poznal jsem, že je to acidnější, laicky řečeno kyselejší než něco jiného a pak jsem k tomu přistoupil o krok dál a hledal všechny nuance. Později jsem zjistil, že to tam opravdu cítím,“ popisuje Macků.

Lidem v ochutnávání připravili hru. „Do balíčku přikládáme degustační kartičky, na kterých je základní popisek, odkud káva pochází a jakých chutí by měla nabývat. A z druhé strany si člověk může sám zapisovat, co v tom cítí,“ přibližuje.

Horké kafe je zemitější, v chladnějším se rozvíjí ovocnější chutě

„Na degustaci kávy, které se říká cupping, se hodnotí sedm atributů. Máme zjištěné, že zákazníky baví si to vyplnit, jako rodina nebo přátelé si k tomu sednou do kroužku a zkouší si to,“ říká Macků.

Kamarádi se snaží vybírat nejenom mezi pražírnami, ale i zeměmi, odkud káva pochází. „Mixujeme to tak, aby si vybral každý. Kávy z Jižní Ameriky jsou více oříškové a zemité. Etiopie, kolébka kávy, má menší zrníčka, která chutnají ovocně a jde v nich cítit výrazně květinové aroma. Tato kombinace je moje nejoblíbenější. Mám radši ten život a bujarost kávy,“ usmívá se.

Roli v chuti hraje také teplota nápoje. „Čím je káva teplejší, tím více se v ní projevují právě zemité tóny, s chutí oříšků nebo čokolády. Laicky řečeno, káva je sladší. Když šálek chladne, rozvíjí se v něm spíše ovocnější chutě,“ vysvětluje Macků.

Spolužáci sní o vlastní značce kávy nebo o svojí pražírně. Díky ní by se pak sami napojili na farmáře. Do budoucna by si přáli i vlastní kavárnu. „Plánujeme také vybudovat e-shop, protože když se lidem nějaká káva při ochutnávání zalíbí, můžou si ji koupit samostatně,“ dodává Macků.