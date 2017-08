Veterináři vybíjejí slepice nakažené salmonelou, lidé chtějí vracet vejce

V Pohořelicích už veterináři od středy zlikvidovali 28 tisíc slepic. „Do večera chceme odstranit dvě třetiny z celkového počtu a do pátku večer budeme hotoví,“ uvedl Ctirad Zabloudil, vedoucí pohotovostního střediska pro mimořádné situace ze Státní veterinární správy.

Vyšetření chovu prokázalo pozitivní výsledek na salmonelu v třech ze čtyř hal, kde jsou nosnice chovány.

Slepice se likvidují pomocí plynu. „Naskládáme je do kontejneru, do kterého se napustí taková koncentrace oxidu uhličitého, že okamžitě ztratí vědomí a dochází k usmrcení. Potom se kontejner převeze do asanačního podniku a moučka se spálí,“ uvedl Salava. Doplnil, že tento způsob likvidace je nejrychlejší a ověřený, ale i šetrný ke zvířatům.

Veterináři odhalili salmonelu v chovu v Pohořelicích na základě informaci od hygieniků ze Zlínského kraje, kteří řešili průjmové problémy na jednom z dětských táborů, uvedl Zabloudil. Na základě toho se dohledalo, že na táboře byla vejce z pohořelického chovu.

Vejce stahuje Lidl z prodeje

Bakterie salmonely vyvolávají průjmové onemocnění. Lze je zničit dostatečným tepelným opracováním potravin. Do organismu pronikají výhradně ústy, vylučují se stolicí, případně močí. Nákaza se přenáší potravinami nebo z nemytých rukou. Pro silné a zdravé jedince nebývá onemocnění většinou nebezpečné. Ohroženi mohou být starší a nemocní lidé a malé děti, protože se hůře vyrovnávají s velkými ztrátami tekutin.

Vejce od nakažených slepic prodával obchodní řetězec Lidl, který je stahuje z prodeje. Jedná se o vejce s minimálním datem trvanlivosti 11. září nebo dříve. Toto opatření se týká prodejen Lidl na území Moravy, Slezska a části východních, středních a jižních Čech (psali jsme také zde).

Podle ČTK se k firmě AG Maiwald v Pohořelicích sjíždějí lidé a chtějí vrátit vejce, jež nakoupili přímo v provozu.