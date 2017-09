Brno postihl výpadek proudu, problém měly tramvaje a trolejbusy

Potíž nastala po třinácté hodině v husovické rozvodně. „V tuhle chvíli nevíme, co výpadek způsobilo. Trval zhruba deset minut,“ sdělil mluvčí společnosti E.ON Česká republika Vladimír Vácha.

Podle něj zůstalo bez dodávky elektřiny několik tisíc domácností zejména v Králově Poli a přilehlých lokalitách.

Chvilkový výpadek proudu však pocítili i v dalších částech Brna. „Pravděpodobně to souviselo s následnými manipulacemi, abychom byli schopni zajistit co nejdříve dodávky do postižených lokalit,“ vysvětlil Vácha.

Zatímco v domácnostech trval výpadek jen několik minut, některé tramvaje a trolejbusy zůstaly postiženy zhruba půl hodiny. Důvodem byl výpadek měnírny v Černých Polích, kterou se nepodařilo zprovoznit.

„Tramvajové linky číslo 5, 9 a 11 spolu s trolejbusovými linkami 25 a 26 jsme museli vést přes odklony,“ oznámila mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Lukšová.

Před 14. hodinou se situace vrátila zpět do normálu.