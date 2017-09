Vláda žádný návrh nedostala, řekl Sobotka o financování megavýstavy v Brně

Přípravy obří výstavy na brněnském výstavišti by přitom měly začít co nejdříve, Brno na to má totiž už jen necelých devět měsíců. Od české a slovenské vlády chce většinu z gigantického rozpočtu 150 milionů korun - téměř 80 milionů (psali jsme zde).

„Máme informace, že tato iniciativa existuje, ovšem oficiálně vláda s žádným návrhem seznámena nebyla,“ řekl v Lednici na adresu brněnských plánů premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Vláda tak podle něj zatím neměla o čem rozhodovat.

„Potřebujeme seriózní materiál, který by vláda dostala na stůl, a pak bude možné se také vyjádřit k tomu, jak by tato věc měla být financována,“ konstatoval s tím, že požádá ministra kultury a ministryni pro místní rozvoj o podrobnější informace o akci. Včetně toho, co Brno vlastně po vládě požaduje.

Vedoucí kanceláře brněnského primátora Ondřej Holík však ČTK řekl, že primátor Vokřál poslal Sobotkovi dopis.

„Dne 25. srpna odešel oficiální dopis primátora premiérovi, vicepremiérům Pavlovi Bělobrádkovi a Richardu Brabcovi a ministru financí Ivanovi Pilnému. Byli oficiálně osloveni dopisem v projektu,“ uvedl Holík. Podle něj se však Vokřál s věcí obrátí na ministerstva kultury a pro místní rozvoj.

Nechci historický seminář, prohlásil Fico

Výstava CS Expo má od 26. května příštího roku přilákat statisíce návštěvníků. Brno ji chce pojmout skutečně velkolepě. Má reflektovat historii, uměleckou tvorbu, vědu, vzdělání i zábavu a duchovní rovinu, ale i připomenout osobnosti a události, na které by se nemělo zapomenout.

O konečné podobě ale má rozhodnout právě balík peněz, který na ni Brno bude mít. Samo město chce do projektu vložit 50 milionů. „Pokud vláda peníze nepošle, ořežeme kreativní koncept,“ prohlásil už dříve kreativní ředitel akce Pavel Anděl (rozhovor s ním čtěte zde).

Česká a slovenská vláda v příštím roce v rámci oslav stého výročí založení Československa podpoří hned několik akcí, jejichž seznam se ovšem teprve tvoří. Jejich pořadateli jsou nejen země samotné, ale také obce a spolky.

Do oslav chtějí zapojit také ambasády v zahraničí. „Nechci, aby rok 2018 byl vnímán jako historický seminář. Je naší povinností ho využít pro perfektní prezentaci České republiky a Slovenské republiky v zahraničí a na potvrzení kvality našich vzájemných vztahů,“ uvedl v Lednici slovenský premiér Robert Fico.