Čtenáři iDNES vystavili hejtmanu Haškovi vysvědčení. Dostal horší čtyřku

Do hodnocení se zapojilo 20 798 čtenářů. Hejtmana hodnotili v těchto oblastech: znalost potřeb kraje, prosazování zájmů kraje, školství, zdravotnictví, doprava, cestovní ruch, hospodaření s penězi kraje, politiky, plnění slibů a vystupování na veřejnosti. Ve všech těchto kategoriích má podle čtenářů značné rezervy, dostal průměrnou známku vyšší jak čtyřku.

Nejhůře dopadl v plnění slibů a politice, kde dostal průměrné hodnocení 4,48

„Řekla bych, že propadne ze všech předmětů. Reparát bych mu nepovolila. Ať se integruje a zařadí do běžného pracovního procesu - nejlíp do fabriky k pásu, do supermarketu k pokladně,“ uvedla například v diskuzi u hodnocení hejtmana čtenářka Renata Havlíčková.

A podobně negativně se vyjadřovali v diskuzi i další čtenáři. „Taková známka kterou by mohl dostat neexistuje. Možná slovní ohodnocení, ale to je tak na vyloučení z diskuzí,“ napsala Helena Veverková.

Redakce k hodnocení shání vyjádření hejtmana Haška. Na dotazy zatím neodpověděl.

V posledních týdnech Hašek musel například vysvětlovat spolupráci s lobbistkou Janou Mrencovou (více jsme o tom psali zde). Je také kritizovaný za svou orientaci na východ, která souzní s názory prezidenta Miloše Zemana.

Naposledy se do něj pustila velká část politické elity země, když se nechal vyfotit s gangem Nočních vlku, který je experty považovaný za šiřitele prokremelské propagandy.

Haška zhodnotila i dvacítka osobností z Jihomoravského kraje. Mezi nimi třeba ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová, kardiochirurg Jan Černý, katolický kněz René Václav Strouhal nebo ředitel Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray. Více se dočtete v pátečním vydání MF DNES.