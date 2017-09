Místo posměchu chvála. Zfušovaný web pro turisty pomohl vylepšit i kritik

„Jsem na prohlídce Křivoklátu, mám dovolenou,“ tak zněla věta, kterou se nechvalně proslavila někdejší šéfka brněnského Turistického a informačního centra (TIC) Petra Kačírková.

Pochází z odpovědi MF DNES, která se před třemi lety snažila zjistit, proč je uprostřed sezony anglická jazyková verze jediného oficiálního turistického portálu města plná chyb. Po měsících slibů, že TIC stránky Go To Brno přeloží i do jiných jazyků, než je čeština, totiž úředníci překlad zajistili strojovým překladačem. Navzdory tomu, že web vyšel na půl milionu korun (psali jsme zde).

Po komunálních volbách v roce 2014 se nové vedení města Kačírkové zbavilo. „Jsem na prohlídce Křivoklátu, mám dovolenou,“ zní navzdory tomu text pohlednice s fotografií hradu Křivoklát, kterou nyní rozesílá TIC. Pod citací je ale tentokrát podepsaná Jana Janulíková, nástupkyně Kačírkové.

V žertu tak avizuje novou verzi portálu www.gotobrno.cz, který má za původní nepodařenou verzí udělat jasný předěl. Ukazuje, že nové vedení TIC nezměnilo jen web, ale i způsob komunikace s veřejností. Podobně neotřele nedávno prezentovalo také netradičního průvodce To je Brno, který – i kvůli kontroverzním pasážím – lidé rozebrali za pár dní (psali jsme zde).

Cílem je přitáhnout požitkáře

Vyjma vtipu s pohlednicí vzal TIC přeměnu turistického portálu vážně. Investoval do něj dalších 800 tisíc korun, a dokonce přizval jednoho z nejuznávanějších českých expertů na weby Jana Řezáče, který před lety původní turistický portál pro MF DNES tvrdě kritizoval.

Největší problém byl podle něj v tom, že portál neukazoval Brno atraktivně a nebyl turistům dostatečně nápomocný. „Obsahoval skoro abecední seznamy různých míst, informace faktograficky-historického charakteru, soupisy mrtvých osobností či video, které Brno prezentovalo až od pravěku,“ vyjmenoval autor knihy o webovém designu.

Před pár dny se tohle všechno definitivně změnilo a web dostal moderní kabát. „Go To Brno se pohybovalo na pomezí turistického portálu a kulturního přehledu. Transformace mu dala jasnou tvář, vizuálně i obsahově cílí na turisty z Česka i ze zahraničí,“ okomentovala mluvčí TIC Adéla Nováková.

Dlouhé seznamy nahradil výběr zajímavých akcí a nejlepších podniků. Popisy památek a významných míst se skryly do několika vyhlídkových okruhů. „Opustili jsme abecední seznamy. Chceme lidem doporučit to nejlepší, co v Brně je,“ doplnila Nováková.

Místo malých fotografií brněnských památek či socialistických paneláků teď město na titulní straně ukazuje rozměrné snímky svých nejživějších částí – Jakubského náměstí, Zelného trhu, náměstí Svobody – a výběr nejlepších barů. „Řekli jsme si, že chceme přitáhnout specifickou skupinu turistů, tedy požitkáře, kteří přijíždějí do Brna pro jeho atmosféru,“ vysvětlil Řezáč.

Moderní, nerušivý, srovnatelný s ostatními evropskými městy

Filip Ekl, expert z konzultační agentury Dobrý web, která se zabývá internetovým marketingem, novou podobu portálu chválí. „Snese srovnání s prezentací ostatních evropských měst,“ shrnul.

Vzhled Go To Brno popsal jako moderní a nerušivý, stránka je podle něj přehledná a snadno se na ní dá najít tip na procházku či výlet. „Líbí se mi doporučení na další zajímavá místa pod každým článkem. Člověk má dojem, že je zde pořád co objevovat. Nechybí ani praktické informace. Hodila by se snad už jen možnost stáhnout si off-line brožurku,“ zhodnotil Ekl.

Povšiml si však i menších nedostatků. Vadí mu třeba přepínač jazykových verzí. Pod nápisem „čeština“ totiž turisté z ciziny jen stěží objeví nabídku s angličtinou. Dojem z webu kazí i nedokonalé vyhledávání. Například po zadání hesla „nejlepší restaurace“ portál vyhledá odkaz na turnaj v badmintonu. „Nový systém funguje necelý týden a všechno není doladěné. Experti to vypilují během pár dnů,“ ujistila Nováková z TIC.

Pozitivně naopak jistě zapůsobí, že se konečně podařilo napravit nepovedený překlad do angličtiny. Cizojazyčnou verzi tentokrát zajistil specializovaný copywriter. V budoucnu by mohla přibýt i stejně kvalitní německá varianta.

Přestože se nový portál soustředí hlavně na turisty, vychází vstříc také Brňanům, kteří na webu často hledali tipy na víkendový výlet. Proto TIC zachoval, i když v pozměněné formě, oblíbený kalendář událostí a akcí.