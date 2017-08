VIDEO: Doják na koncertě filharmonie v Brně. Muž žádal přítelkyni o ruku

Martin přišel na pódium před začátkem druhé poloviny koncertu. Mělo to vypadat, že pouze přinesl noty dirigentovi. On se však chopil mikrofonu. Publiku oznámil, že by chtěl na pódium pozvat svou životní lásku Lucii, aby ji požádal o ruku.

„Říkala jsem si, že ho tam nemůžu nechat stát,“ popsala se smíchem Lucie, jaké měla v tu chvíli pocity. Přestože o žádosti nevěděli ani mnozí účinkující, budoucí nevěsta prý tušila, že Martin něco chystá. „Jisté indicie jsem měla,“ řekla tajuplně.

Luciin snoubenec původně nezamýšlel pokleknout s prstýnkem před tolika lidmi. Po domluvě s lidmi z Filharmonie Brno ale změnil názor. „Chtěl jsem to udělat důstojně u vážné hudby. Filharmonie mě přesvědčila, že tento koncert k tomu bude ideální,“ vysvětlil.

Ani na moment ho nenapadlo, že by Lucie, s níž je pět a půl roku, za ním na pódium nepřišla. S brněnskými filharmoniky se domluvil, protože je dlouholetým návštěvníkem jejich koncertů.

Mezinárodní hudební festival Špilberk vyvrcholil pátečním večerem. Filharmonici hráli především hudbu od skladatele Johna Williamse. Zazněla například ústřední melodie z Indiana Jonese nebo Schindlerova seznamu. Publikum rovněž potěšilo, když zahráli hudbu z Tenkrát na západě od Ennia Morriconeho.