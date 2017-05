Zákon vyhání drony z památek i národních parků. Výjimkou je pátrání

Záběry z výšky pomocí dronů jsou patrně v nejmenším národním parku u nás minulostí. Bezpilotní letadla od června úplně zakazuje novela zákona o národních parcích. Podle ochránců přírody totiž bzučení, které drony vydávají, může rušit hlavně ptáky při hnízdění.

„Drony jsou velice hlučné a ptáky plaší zvukem i svou přítomností. Ptáci dron navíc považují za velkého dravce a cítí se jím ohroženi. Problém je to například i pro dravce, které může odradit od hnízdění. Pěvci se zase bojí, že se stanou jeho ‚kořistí‘. Ptáci mohou na vetřelce reagovat kontaktně a může dojít k jejich zranění, popřípadě k havárii bezpilotního prostředku,“ upozorňuje šéf národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.



Právě Podyjí a jeho příroda je pro majitele dronů vyhledávaným místem. Úplně volný přístup ale do parku nemají už nyní. Ti, kteří se pořizováním obrazových materiálů živí, si musí pokaždé zažádat o výjimku. Ke vzletům a přistáním v národním parku je nutný souhlas správy národního parku. Novela zákona nyní zákaz upřesňuje a zpřísňuje.

Jak létat s dronem zákaz dronů v národních parcích platí od června - lidé, kteří chtějí natáčet pomocí dronu v národním parku Podyjí, ale musí již nyní žádat o výjimku

nově se dron dostane do Podyjí jen při pátrání po pohřešovaných nebo při vědeckých projektech

ve městech se mohou používat jen sto padesát metrů od obydlí a do viditelné výšky sto až dvě stě metrů; pro malé drony (do 7 kg) platí, že vzdálenost od osob a staveb musí být bezpečná

zákaz dronů platí i na zámcích, a to plošně; výjimku může schválit jen kastelán

Profesionálové, kteří drony využívají ke své práci, by byli raději, kdyby pravidla zůstala, jak jsou. „Požádat o výjimku není v současné době nic složitého. A věřím, že Podyjí nezůstane zapovězené úplně. Já si zpřísnění pravidel vysvětluji tak, že má cílit hlavně na amatéry, kteří se s drony teprve učí a je běžné, že jim třeba zalétnou do stromu, protože je neumějí ovládat,“ míní kameraman Josef Doufa.

Najdou se i tací, podle kterých má zákaz dronů svou logiku. „Létání dronů v malých výškách je rušivá činnost. Ve vyspělém zahraničí jsou taková opatření běžná. Na druhou stranu ale poněkud rozpačitě působí tvrzení zástupců ministerstva životního prostředí, podle nichž si na provozovatele dronů stěžují turisté – tolik bezpilotních prostředků tu zatím pořád ještě není,“ míní publicista a fotograf Jan A. Novák.

I podle Rothröckla má být ale v národních parcích zkrátka klid. „Dron neruší jen živočichy. Může být nepříjemný i pro návštěvníky parku, kteří si do něj přišli poslechnout zvuky přírody nebo vychutnat klid mimo civilizaci,“ vysvětluje.

Zákon vyhání drony, výjimkou je pátrání

Zákaz přivítala i Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel. „To, že profesionálové mohou dostávat výjimky, trochu vyvolává dojem, že při přípravě novely zdaleka nešlo jen o ochranu živáčků, ale i majitelů licencí. To by bylo v pořádku, kdyby cesta k licenci nebyla nastavena tak, že řidičský průkaz je proti tomu procházka růžovým sadem,“ rýpnul si Novák.

Podyjský národní park ale s výjimkami tohoto rázu nepočítá. „Určitě nebudeme bránit použití dronu při nějaké záchranné akci. Například pokud by se v nepřístupném terénu ztratilo dítě. Ve výjimečných případech, kde nebude jiné dostupné řešení, i pro vědecké účely. Například při mapování škod po povodních,“ upřesňuje Rothröckl.

Zákaz dronů na zámcích platí už plošně

Již před nějakou dobou vyhnali správci drony z nádvoří hradů a zámků. Z ojedinělého příkazu se stala plošná stopka. „Z návštěvního řádu památkových objektů v naší správě vyplývá, že v celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel, dronů i multikoptér a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu kastelána,“ potvrdila mluvčí Národního památkového ústavu Dagmar Šnajdarová.

Drony jsou na trhu v různých hmotnostních kategoriích. Pro všechny platí, že je lidé mohou používat ve vzdálenosti sto padesáti metrů od obydlí. Dron může vyletět díky své konstrukci až do několika kilometrů, zákon povoluje pouze do té výše, do jaké jej majitel kontroluje očima. Obvykle je to nějakých sto až dvě stě metrů.

Profesionálních licencí na provoz dronů je v současné době asi 250 a Úřad pro civilní letectví předpokládá, že se v následujícím roce jejich počet zdvojnásobí. Rekreačních pilotů je ale mnohem víc. Ti licenci mít nemusí, pokud videa neprodávají – pravidla daná zákonem jsou ale závazná pro všechny. Za létání bez povolení hrozí pokuta až pět milionů korun.

Co se týče Podyjí, nemusejí se majitelé dronů, zejména laici, zákazem příliš trápit. „Moje doporučení pro ty, kteří dron dostali třeba jako dárek a nevědí, kde ho vyzkoušet, je jednoduché – najít si nějaký lom nebo louku, rozhodně netrénovat na sídlišti,“ doporučil kameraman Doufa.

Někdy ale drony jednoznačně pomáhají: