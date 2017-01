Po kauze s vyměněnými embryi může oplodňovací byznys v Brně utrpět ránu

V roce 1982 se v Brně narodilo první „dítě ze zkumavky“ ve východním bloku. Díky práci průkopníka tohoto oboru, profesora Ladislava Pilky, se z města stalo centrum umělého oplodňování.

Dnes sem za jeho následovníky jezdí tisíce párů z Česka i ze zahraničí. A to nejen kvůli shovívavé české legislativě, ale i vynikající pověsti zdejších klinik.

Ta teď dostala ránu. V úterý se dostala na veřejnost informace, že na klinice Reprofit při oplodnění zaměnili embrya dvou žen. (psali jsme zde).

Pro lékaře z klinik je takový případ noční můra. A spekuluje se o tom, jestli kauza tomuto oboru v Brně uškodí.

Kateřina Veselá, ředitelka největší brněnské kliniky Repromeda, se toho bojí. „Situace, která nastala, je tak závažná a současně i novinářsky atraktivní, že jistě bude medializována i v zahraničí. Může to vést – alespoň dočasně – k tomu, že se klienti v obavách rozhodnou pro jiné pracoviště nežli Reprofit, případně zvolí k léčbě jinou zemi,“ konstatovala Veselá.

Cizinci tvoří větší část klientely

Oba páry, jichž se záměna týká, jsou z ciziny, ze zemí Evropské unie. A právě špatná publicita v dalších zemích může pro kliniku znamenat problém. „U nás tvoří zájemci ze zahraničí větší část klientely,“ podotkl Matěj Stejskal, ředitel zdravotnického holdingu Futurelife, pod který klinika Reprofit patří.

Zároveň však věří, že se přehmat s embryi na zájmu neprojeví. „Nešlo o systémové selhání, ale o chybu jednotlivce. Uvědomujeme si zodpovědnost za tuto situaci. Jsme v kontaktu s oběma rodinami,“ sdělil ještě Stejskal. Zda klinika nabídla klientům odškodnění, však komentovat nechtěl.

Že nešlo o systémové selhání, potvrdil i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který se případem zabývá, nebo přednosta Gynekologickoporodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Centra asistované reprodukce Pavel Ventruba.

„Cizinci do Brna nejezdí jenom kvůli naší legislativě či kvalitě služeb, rozhodující je také cena,“ poznamenal. Češkám první tři zákroky hradí zdravotní pojišťovna. Ženy ze zahraničí si musí vše hradit samy.

Nedovedu si představit, jak k tomu došlo, říká lékař

Podle slov Ventruby je proces manipulace s embryi pod kontrolou. „Se vzorky pracuje embryolog, přítomný je také laborant. Každý vzorek se popisuje. Ale samozřejmě chyba se stát může. To je stejné, jako když cestujete vlakem. Před nástupem do vozu si všechno kontrolujete, a stejně můžete nastoupit do špatného vlaku. Také tam hraje roli lidský faktor,“ podotkl s nadsázkou Ventruba.

Důslednou kontrolu potvrzuje i brněnský lékař, specialista na umělé oplodnění, jenž detailně zná fungování Reprofitu. Kvůli citlivosti případu si přál zůstat v anonymitě, redakce ale jeho jméno zná.

„V každé laboratoři je to nastaveno stejně, vše je pojištěno tak, aby k něčemu podobnému vůbec nedošlo. Vždy probíhá několikastupňová kontrola na různých úrovních, všechno se kontroluje a zase kontroluje,“ popsal lékař.

„Popravdě si nedovedu moc představit, jak k něčemu takovému vůbec mohlo dojít. Každopádně je mi kolegů z Reprofitu opravdu líto, že se jim to stalo, je to věc, které se všichni děsíme, pro nás pro všechny je to úplná noční můra,“ doplnil.

Pomohly by informace o kontrolních mechanismech

Podle odborníka na PR a marketing Petra Lesenského nemusí klinika z této nešťastné události nakonec vyjít špatně.

„Pomohlo by, kdyby třeba prozradili informace o kontrolních mechanismech. Navíc pokud už došlo k záměně embryí, lidé budou očekávat, že na klinice odteď budou ještě důslednější a zmenší se pravděpodobnost, že se něco podobného bude opakovat,“ míní Lesenský.

Podle něj je také pozitivní, že se klinika nesnaží chybu ututlat. „Co se týče vlivu na lidi, kteří si budou vybírat kliniku, kde podstoupí umělé oplodnění, tak kliniky mají většinou pobočky v dalších městech. Všechny patří pod jeden holding, takže potenciální zájemci se budou dívat na firmu jako celek a nebudou hodnotit, že se to stalo v Brně,“ dodává Lesenský.

Záměnu embryí na brněnské klinice Reprofit odhalili v prosinci. Incident pak sami nahlásili SÚKL, který tyto případy vyšetřuje. Podobný případ se stal v České republice poprvé, ve světě už se ale takové vyskytly.

Například před několika dny se v médiích po celém světě objevila zpráva o rozsáhlém případu možné záměny spermatu na jedné z nizozemských klinik. U 26 žen existuje pravděpodobnost, že byly oplodněny spermatem cizího muže. Teď čekají na výsledky testů, jež to buď potvrdí, nebo vyvrátí.