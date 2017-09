Dvě stě tisíc pro ajťáka, deset pro dělníky. Jak firmy lákají na bonusy

Dělníkům pět až deset tisíc korun, u kvalifikovanějších profesí do dvaceti tisíc a pro nedostatková povolání, typicky třeba v IT oboru, desítky až stovky tisíc. To jsou příklady náborových příspěvků, jimiž firmy vábí nové zaměstnance.

Mezi kraji, jež tyto specifické benefity uplatňují nejvíce, vede jižní Morava. Vyplývá to z republikového průzkumu personální agentury Grafton Recruitment. Například v Brně náborový příspěvek nabízí každý pátý podnik, v Ostravě a v Praze jen každý dvacátý.

Podle odborníků má přitom příspěvek smysl zejména v případech, kdy firma hledá více zaměstnanců na danou pozici nebo nemůže volné místo delší dobu obsadit. „Především to pak platí v technických oborech, automobilovém průmyslu, informačních technologiích a ve zdravotnictví, kde už jde téměř o standard,“ poznamenala Martina Látalová, šéfka personální agentury Advantage Consulting.

Například lékař, který nastoupí k jihomoravským záchranářům, dostane bonus 150 tisíc korun. „Hlavně u nás musí chtít pracovat, náborový příspěvek je jen další stimul. Pomohl ale řešit personální situaci a také díky němu máme nyní nejlepší stav od roku 2014. Do pracovního poměru jsme za poslední rok přijali 16 nových lékařů, což je velmi pozitivní výsledek,“ zhodnotila mluvčí krajské záchranné služby Hedvika Kropáčková.

Víc než polovinu nových strážníků nalákal příspěvek

S efektem padesátitisícového náborového příspěvku je velmi spokojená i brněnská městská policie. Už 18 strážníků se zavázalo, že v práci zůstanou alespoň čtyři roky, což je podmínka pro plné vyplacení. Více než polovina všech nových strážníků připouští, že náborový příspěvek sehrál podstatnou roli při jejich rozhodování, kde se budou o práci ucházet.

„To nás utvrzuje v tom, že jde o vhodný doplněk k ostatním benefitům, které lidem nabízíme. O jeho ukončení proto zatím neuvažujeme,“ podotkl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Že se bonus k novému místu velmi často stává důležitým faktorem pro rozhodnutí práci přijmout, potvrdila i Saskia Hyklová, personální ředitelka dopravce Bors. „Naše náborová kampaň byla úspěšná. Na provozovně v Břeclavi se nám díky ní podařilo doplnit potřebné stavy řidičů autobusů,“ uvedla.

Podle agentury Grafton Recruitment drží celorepublikový rekord společnost, která loni v Brně obsazovala pozice zkušených softwarových vývojářů. Statisícové částky nabízela nejen jako samotný náborový příspěvek novým pracovníkům, ale také za doporučení, tedy v případě, že nového kolegu přivedli stávající zaměstnanci. Jednalo se pouze o několik pozic a nabídka netrvala dlouho.

O jakou firmu šlo, agentura prozradit nemůže. Na webu lze pouze dohledat nabídku společnosti Honeywell s náborovým příspěvkem až 200 tisíc korun. Originální webové stránky už ale k dispozici nejsou a sama společnost nepotvrdila, že oním rekordmanem je právě ona.

„Honeywell se zavázal k investicím do získávání prvotřídních odborníků, avšak bližší podrobnosti k benefitům nezveřejňuje,“ uvedl mluvčí firmy Jakub Ondroušek s tím, že špičkové talenty mezi vývojáři a inženýry získávají hlavně díky možnosti pracovat na globálních mezinárodních projektech a přístupu k nejmodernějším technologiím.

Peníze nejsou všechno

Personalisté se shodují, že čím je pozice vyšší a lépe honorovaná, tím méně jednorázový náborový příspěvek funguje. A třeba v oboru IT rozhoduje mnohem víc než jen peníze.

„Důležitou roli hraje i renomé firmy, její zázemí a především nabídka atraktivních projektů, na nichž bude zaměstnanec pracovat. Některé společnosti dokonce nabízejí také relokační příspěvek na přestěhování celé rodiny, který se pohybuje ve vyšších částkách než náborový. Častěji však firmy sázejí na odměnu pro stávající zaměstnance za doporučení nových pracovníků,“ vyjmenovala Látalová.

Tu nabízí třeba brněnský ThermoservisTransport. Za doporučení na řidiče a strojníky dává svým zaměstnancům 20 tisíc korun. Místo náborových příspěvků volí raději jiné benefity – delší dovolenou, příspěvek na ubytování nebo celoroční soutěže.

„Nehledáme lidi, které motivují výhradně peníze. Bývají totiž nestabilní a nejsou pro firmu dlouhodobým přínosem. Dost často jednají spontánně a impulzivně a ve chvíli, kdy před nimi někdo zamává tisícovkou navíc, odcházejí za vidinou lepšího výdělku,“ tvrdí vedoucí kanceláře Kateřina Strašáková.

„Bohužel je řada firem, které lákají lidi a slibují nesplnitelné. Řidiči tak dají výpověď, čekají v nové práci více peněz, ale nakonec zjistí, že je to v nové firmě horší, a litují svého rozhodnutí,“ doplňuje Strašáková.