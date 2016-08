Zámky potřebují k záchraně stovky milionů, nezastavitelně chátrají

Teď svitla naděje, že jedna položka na seznamu ubude. Zchátralý zámek v Uherčicích na Znojemsku se má dočkat vůbec nejrozsáhlejších oprav. Památkáři žádají 120 milionů korun z evropských fondů na úpravy nádvoří, koníren či banketního sálu. Jestli peníze získají, bude jasné na konci roku.

I přes svůj stav zámek nabízí dva prohlídkové okruhy. Loni tady opravili návštěvnické zázemí a obnovili zámecký park. A návštěvnost se už zvyšuje. Zatímco v minulých letech tudy prošlo asi 2,5 tisíce návštěvníků, letos to byly už čtyři tisíce. „Ale spíš si to vysvětluji tím, že letos obecně jezdili lidé méně do zahraničí,“ míní kastelánka zámku Eva Štěpánová.

K úplné modernizaci je potřeba půl miliardy

Od svého zpřístupnění veřejnosti v roce 1996 bylo v Uherčicích proinvestováno bezmála 70 milionů korun. „Ale abychom dotáhli obnovu zámku do finále se vším všudy, bylo by potřeba tak půl miliardy. A to není přehnaná částka,“ dodala Štěpánová.

Na jižní Moravě je podobně zdevastovaných zámků víc než desítka. Kolik by si jejich opravy vyžádaly peněz, se podle šéfa Národního památkového ústavu v Brně Zdeňka Váchy nedá vyčíslit. „Odhad neexistuje. Dokud není projekt, tak se o penězích nedá hovořit. Mohu jen říct, že jsou potřeba řádově stovky milionů,“ uvedl.

Ohrožené památky Znojemsko zámeček Dyje

zámek Hrušovany nad Jevišovkou

Nový zámek Jevišovice

zámek Moravský Krumlov

zámeček Pravice

zámeček Přímětice

zámek Rešice

zámek Uherčice

zámek Jaroslavice Břeclavsko zámek Břeclav

zámek Pouzdřany Vyškovsko zámek a park Habrovany

zámek Ivanovice na Hané Zdroj: Národní památkový ústav

Mezi nejhůř zdevastované památky kraje patří zámek v Jaroslavicích. Tady záchraně brání vleklý restituční spor. Monumentální budova potřebuje generální opravu, protože se začíná rozpadat – zřítila se klenba chodby mezi kostelem a zámkem. „Dvanáct let všechno stojí u soudu. Původně byl zámek náš, ale k objektu je šest hektarů lesa, zámek má přes 250 místností, nemá žádné sítě. Starat se o takový objekt není jen tak. Tak jsme jej prodali, přihlásil se ovšem původní vlastník. Jsme na konci slepé ulice,“ povzdechl si starosta Petr Zálešák. Trnem v patě je zámek i městu Hrušovany nad Jevišovkou. Budova je staticky narušená a interiéry jsou zcela zdevastované. „Vloni jsme tam dělali kanalizaci, abychom stáhli dešťovou vodu, letos máme v plánu statiku levého křídla,“ jmenuje starosta Miroslav Miloš. Město většinu oprav platí samo s přispěním kraje. Má i zpracovanou studii, co se zámkem dál, ale zastupitelé ještě nerozhodli. „Jisté je, že 160 až 180 milionů na opravy, které by byly třeba, nemáme,“ dodal Miloš.

Opravy plánují také v Moravském Krumlově

V havarijním stavu je i zámek v Břeclavi. Před dvěma lety byla zpřístupněna jedna z věží. Ta nyní slouží jako rozhledna. V části sklepa provozuje soukromý nájemce vinotéku. „Na další opravy má město vyčleněno na rok 2017 pět milionů korun, na rok 2018 dvojnásobnou částku. Nicméně celková rekonstrukce je odhadována na částku 150 až 200 milionů korun,“ podotkl mluvčí radnice Jiří Holobrádek.

Jsou však i případy, kdy se město dokázalo s tak velkým závazkem, jakým zámek je, vypořádat. V Miroslavi zámek opravili a už tu vystavují. Smysluplné využití pro zámecký kolos hledala radnice od 90. let. Stejně tak peníze. „Přes všechnu snahu se dařilo získat finanční prostředky pouze na dílčí projekty. Až před dvěma lety jsme dostali 21 milionů korun na první fázi rekonstrukce,“ popisuje místostarosta Roman Volf.

Na velké opravy se chystají i v Moravském Krumlově. Tady zámek koupila radnice, aby dosáhla na dotace. „Během podzimu se přihlásíme do dotačních programů. Chceme usilovat o částku kolem tří milionů eur,“ nastínil starosta Tomáš Třetina. Rekonstrukcí by se otevřela cesta pro možný návrat pláten Muchovy Slovanské epopeje.