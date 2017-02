Politik má drahou školku v nájmu za korunu, radnice zaplatila i opravy

Symbolický nájem kritizuje protikorupční organizace Transparency International, která považuje smlouvu za nápadně nevýhodnou pro radnici. Ti, co se na ní podíleli, s tím však nesouhlasí.

„Dům byl ve špatném stavu s vysokými provozními náklady. Neměli jsme žádné peníze, abychom tam provozovali školku. Jedinou šancí na to, aby se neprodal nějakému developerovi, bylo vypsat záměr na pronajmutí. Kromě pana Procházky se nikdo nepřihlásil,“ popsal Marek Šlapal (ČSSD), tehdejší starosta Žabovřesk a nyní náměstek jihomoravského hejtmana.

V roce 2012, kdy podepisoval smlouvu o pronájmu na 15 let, se přitom nedostalo do státních školek v městské části 117 místních dětí, na které už nezbylo místo. Rodiče šedesáti dalších, které soukromou školku nyní navštěvují, platí měsíční školné devět tisíc korun a další tisícovku za jídlo. To ji řadí mezi nejdražší v Brně.

Procházka (ANO), jenž je ředitelem obecně prospěšné společnosti I. Německé zemské gymnasium, pod kterou školka spadá, má přitom už dlouho velmi blízké vztahy s vedením žabovřeské radnice. Osm let zde byl radním, tehdy za KDU-ČSL. A v době, kdy mu městská část budovu bývalých jeslí a kojeneckého ústavu pronajala, podnikal s místostarostou Igorem Fučíkem (ODS) ve firmě Prinz Adriatic.

Ten však při hlasování v radě i zastupitelstvu nikdy nehlásil podjatost, ačkoliv měl. „Považoval jsem to za nepodstatné. Že jsem hlasoval pro něco, co potřeboval společník ve firmě, nemělo na moje hlasování vliv,“ řekl Fučík.

Procházka však první dva roky v nové školce zaměstnával jeho přítelkyni a nynější manželku Lucii Dolejškovou Fučíkovou. A v období, kdy se o pronájmu vyjednávalo mezi městem a městskou částí, seděl ve školské a majetkové komisi, která měla kontrakt na starosti.

Pomohly vazby na radnici? Ne, tvrdí nyní zastupitel

Zastupitel ale říká, že jeho blízké vztahy s vedením radnice neměly žádný vliv na extrémně výhodnou nájemní smlouvu.

„Že zde pracovala manželka pana Fučíka, s tím naprosto nesouvisí. Měla pedagogické vzdělání, které bylo potřeba. O pronájmu jsme tehdy vyjednávali s magistrátem, ne městskou částí. Sháněli jsme prostory i jinde. Zavolal nám ale někdo ze školského odboru magistrátu s tím, že se jim líbí, že by v prostorách školky byla také pedagogicko-psychologická poradna,“ popsal Procházka.

Náměstkyní primátora pro školství byla tehdy Fučíkova stranická kolegyně Jana Bohuňovská (ODS). O svěření školky do své správy žádala radnice Žabovřesk v listopadu 2011. A v červenci už byl zápis dětí.

Podle opozičního zastupitele Jindřicha Zuziaka (TOP 09), kterému pronájem dlouhodobě vadí, již v žádosti žabovřeských radních městu o svěření budovy stálo, že ji plánují pronajmout Procházkovi. „Nepronajali ji za srovnatelnou cenu jako jiná školská zařízení,“ řekl Zuziak.

A to radnice ještě v objektu zaplatila výměnu oken a dveří za víc než tři miliony korun. Procházka se ale brání, že sám dal do městské budovy a zahrady přes sedm milionů. „Pokud seženeme sponzory, investujeme ještě dalšího dva a půl milionu,“ dodal.

Skvělé podmínky jen pro jednu stranu, má jasno expertka

Ani to ale podle právničky Martiny Mikoláškové z protikorupční organizace Transparency International neopravňuje radnici k tomu, aby takový majetek pronajala za korunu ročně. Největší problém vidí v tom, že dlouhodobá smlouva je výhodná jen pro Procházku. A z pozice radnice prakticky nevypověditelná.

„Veškeré investice jsou osobní aktivitou pana Procházky, radnice je nemůže vyžadovat a ani nestanovila minimální limit oprav. Zároveň se jej nepokusila ani zavázat k nižšímu školkovnému,“ prohlásila Mikolášková poté, co si smlouvu prostudovala.

Podle ní měla radnice buď stanovit standardní nájem, z něhož by mohla financovat kapacity ve svých školkách, anebo žádat zastropování školného, aby na ně dosáhli i méně majetní rodiče.

V posledních letech nejde o ojedinělou aféru týkající se Žabovřesk. Už loni na podzim vyšlo najevo, že starosta Pavel Tyralík (ČSSD) koupil výhodně dva byty od developerů, kterým předtím radnice umožnila postavení vyšších bytových domů, než povoloval územní plán (psali jsme zde).

Bývalý starosta Aleš Kvapil (ODS) dokonce skončil na dva roky ve vězení kvůli korupci (o jeho případu čtěte zde).