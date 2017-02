Brno opět mění plány. Závory v centru padly, systém je složitý a neúčinný

V pondělí na jednání s Brňany o rezidentním parkování to veřejně přiznal náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno). „Nemyslím, že je to šťastné, pracujeme na nějakém inteligentnějším řešení. Za mě závory do centra ne,“ oznámil Hollan, že město znovu mění své plány.

Radost z obratu netajili zástupci spolku Brno autem, kteří se postavili do čela odpůrců zamýšlené změny. „Je to pro nás příjemné překvapení a jsme moc rádi, že už i pan náměstek Hollan pochopil naše argumenty. Podle nás šlo o předražený a zbytečný projekt. Obehnat historické centrum závorami rozhodně nic nezlepší,“ reagoval za spolek David Pokorný.

Podle původní představy by se jednotlivé oblasti středu města rozdělily na jednosměrné zóny a na vjezdu do každé z nich by byla kamera, která dokáže snímat registrační značku auta.

Systém by rozlišil, zda se jedná o rezidenta, tedy člověka, který zde bydlí, firmu, jež v oblasti sídlí, nebo návštěvníka. Řidiče pak měly u výjezdu ze zóny zastavit závory s tím, že speciální zařízení jim podle doby strávené v zóně spočítá, kolik mají zaplatit. Závory by zahradily cestu na třech místech - v Orlí, Dvořákově a Veselé ulici (o plánu jsme psali zde).

Vymáhat přestupky by prakticky nešlo

Systém za zhruba 30 milionů korun měl upřednostnit místní řidiče a „přespolní“ nasměrovat do parkovacích domů. Se startem se původně počítalo letos v lednu. Hned v počátcích se však proti plánu postavili nejen lidé ze spolku Brno autem, ale hlavně podnikatelé z centra, kteří měli obavu, že jim závory odeženou zákazníky.

A magistrát teď došel k názoru, že systém je příliš složitý, a navíc neúčinný. Řidiči by se mohli vymlouvat například na dopravní zácpu nebo na jiné důvody, proč museli mezi závorami strávit delší dobu.

„Městská společnost Brněnské komunikace si nechala udělat právní rozbor. Zjistili jsme, že by závorový systém byl hodně komplikovaný z hlediska vymáhání přestupků. Prakticky by to vůbec nešlo,“ sdělil vedoucí odboru dopravy brněnského magistrátu Vladimír Bielko.

Město nyní zvažuje, že nainstaluje alespoň kamery do Masarykovy a Rašínovy ulice, aby kontrolovaly pěší zónu. A na dodržování pravidel by mělo dohlížet víc městských policistů.

„Strážníci si vyčlení více kapacit na kontrolu parkování,“ uvedl Hollan. Ostatně ti by měli být oporou v nově chystaném systému rezidentního parkování, který chce město spustit 4. září ve vybraných částech Brna-střed. I v něm budou hrát hlavní roli zóny.

Město vyjde vstříc firmám

Přednost získají lidé, kteří v místě bydlí, a také abonenti- firmy, jež zde mají sídlo. Ti, kteří mají trvalé bydliště v centru, dostanou možnost parkovat i v okolních zónách. Ti z okolních zón ale v historickém jádru svoje auto nenechají.

I tady ale město chystá ústupek. Navzdory prvotním plánům chce vyjít vstříc firmám, které potřebují konkrétní místa ke stání a rády si za tuto jistotu zaplatí 35 až 50 tisíc korun ročně.

„Systém vyhrazených parkovacích stání bude platit také poté, co se rozběhne rezidentní parkování. Pro tyto podnikatele se nic nezmění. Místo bude na povolenku a na konkrétní společnost,“ ujistil v pondělí Hollan přítomné.

A že si firmy rády připlatí, bylo jasné už při „zkušebním“ hlasování. O nový rezidentní nebo abonentní systém měli v pondělí zájem pouze dva z asi padesáti přítomných lidí.

O rezidentním parkování, tentokrát mimo historické centrum, bude náměstek Hollan se zájemci debatovat i v úterý od 17 hodin ve Sněmovním sále Nové radnice.