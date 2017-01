Jízda stojí jako panák v baru, vadilo řidičům. Taxi v Brně proto podraží

„Diskutovali jsme s provozovateli taxislužby a zástupci dispečinků a dohodli jsme se, že tímto opatřením budeme kompenzovat ztráty krátkých přeprav v okrajových částech města nebo zneužívání taxíku na přepravu do 500 metrů, což sami taxikáři považují za problém,“ poznamenal brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Město s maximálními cenami nehýbalo od roku 2007. Teď se kromě nástupní sazby rozhodlo i mírně zvýšit cenu za minutu čekání taxíku – ze čtyř korun na pět. Maximální cena za kilometr zůstává stejná – 30 korun.

Maximální ceny taxislužby v Brně Nově schválené

Nástupní sazba: 60 Kč

Jízdné za km: 30 Kč

Stání vozidla: 5 Kč za minutu

Možný počet druhů sazeb*: 6 Stávající

Nástupní sazba: 40 Kč

Jízdné za km: 30 Kč

Stání vozidla: 4 Kč za minutu

Možný počet druhů sazeb: 4 *) s dětmi, se zvířaty, s firmou, s občerstvením apod.

Rozšiřuje se také možný počet druhů sazeb, na kterých se může domluvit taxikář se zákazníkem. Například za cestu s domácím zvířetem, na fakturu, umožňuje zavést zvláštní tarif pro studenty či seniory a podobně.

První tři kilometry za 80 korun

Podle majitele firmy Taxi Impuls Brno Miroslava Hancka nejde o to, že by taxikáři nechtěli jezdit krátké trasy, ale že jsou špatně oceněné.

„Dnes například taxík ze Šilingrova náměstí na hlavní nádraží stojí i s nástupem zhruba 76 korun, to je asi tolik jako jeden panák tvrdého alkoholu v restauraci, a to není úplně v pořádku,“ komentoval situaci Hancko.

Zmínil ale, že jen pouhé zvýšení nástupní taxy celý problém neřeší. „Už řadu let bojujeme za strukturované sazby, kdy by první tři kilometry byly dražší, například 80 korun, a postupně by se cena za kilometr snižovala, takže čím dál po městě zákazník pojede, tím přívětivější to pro něj finančně bude,“ doplnil Hancko.

Upozornil, že jinde tento model bez problémů funguje, například ve Švýcarsku, Německu, Rakousku. „Na trhu jsou i taxametry, které to umí spočítat,“ dodal.

Novinka se musí ještě na 15 dnů objevit na úřední desce a pak znovu projít radou. Teprve pak bude jasné, kdy začne platit.