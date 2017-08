Developer musel couvnout, místo paneláků vyroste v Brně zelená čtvrť

Původní nápad soukromé firmy Imos development z roku 2015 razantně změnila urbanistická soutěž, historicky první pod hlavičkou nově zřízené Kanceláře architekta města Brna (psali jsme zde).

Podle vítězného návrhu vznikne Na Kaménkách také velký park s obchodním střediskem, službami, ordinacemi a prostorami pro setkávání lidí.

Z celkem šesti účastníků vybrala komise návrh architektů firmy Kuba & Pilař. Ti mají za sebou mimo jiné i takové projekty jako obchodní dům Omega nebo kašnu na náměstí Svobody v Brně.

Podle předsedy komise Jana Jehlíka splňovaly zadání všechny tři nejlépe vyhodnocené návrhy, ale ten vítězný má jasný řád.

„Srozumitelně řeší veřejné prostory, napojení na okolí a respektuje staré Černovice. Jasně vymezuje hierarchii – malé domy, velké, hlavní ulice s obchody, centrum s vybaveností. Výhodou je i to, že se projekt dá naplňovat postupně, aniž by to nějak rušilo okolí. Citlivé napojení staré a nové zástavby je další předností tohoto návrhu,“ popsal Jehlík.

Obyvatelé se proti původnímu záměru vzbouřili

Zásluhu na tom, že developer vycouval z původního plánu na sídliště s 1 900 byty a až osmipatrovými paneláky nahuštěnými na sebe s jediným napojením na okolí přes kruhový objezd v Charbulově ulici, mají i sami lidé z Černovic.

Ti se proti záměru vzbouřili, vytvořili občanské sdružení a vstoupili do jednání. Konflikty vyvrcholily soudním sporem o hustotu zástavby určovanou koeficientem IPP (index podlažních ploch), který minulé vedení města ztrojnásobilo.

Krajský soud jej ale vrátil na původní hodnotu, takže developer přerušil přípravy projektu. Do sporu se na počátku letošního roku vložilo město Brno, které chce v lokalitě stavět ze severu od Olomoucké ulice a patří mu většina území (psali jsme zde).

Podle náměstka primátora pro územní plánování Martina Andera (SZ) to ale ještě několik let potrvá. „Kolečko příprav zabere minimálně pět let. Navíc musíme připravit infrastrukturu. První bloky by mohly vzniknout do deseti let a čtvrť se může stavět postupně v rozmezí 15 až 25 let,“ poznamenal Ander.

V závěru by lokalita mohla mít tři až pět tisíc obyvatel. „Návrh je variabilní a bude se naplňovat podle poptávky po bytech a ekonomické situace,“ doplnil.

Černovice získají i komunitní centrum a sportoviště

Do komise byla přizvaná i Šárka Korkešová (ANO), místostarostka městské části Brno-Černovice. Ta hlídala hlavně dopravu, sociální infrastrukturu, spojení nových a starých Černovic a sníženou výšku domů.

„Jsem spokojená. Návrh vytvořil plnohodnotnou městskou čtvrť, například dopravu řeší dvěma způsoby – propojením ulice Olomoucké i Černovické, což bude pro lokalitu únosné. Původní plán sváděl dopravu do páteřní Charbulovy ulice, která je už dnes přetížená,“ přiblížila Korkešová.

„Návrh počítá také s podchody, přechody, cyklotrasami. Autobus by čtvrtí projížděl a byl by napojený na celý systém MHD. Oceňuji i to, že tím Černovice získají komunitní centrum a sportoviště, které už teď chybějí,“ popsala Korkešová.

Návrh se líbí i zástupcům Imosu, jenž také měl v komisi svého zástupce. „Doufáme, že budeme v přípravách pokračovat v souladu s nově vytvořeným návrhem a sladíme potřeby města i náš záměr. Jsme rádi, že se město ujalo role prostředníka,“ podotkla výkonná ředitelka společnosti Imos Hana Vyplelová.

Vítěze soutěže teď město požádá o zpracování urbanistické studie. K ní se na jaře příštího roku budou vyjadřovat i místní lidé. Odpůrci původního plánu se s novou podobou teprve seznamují.

„Usilujeme o to, aby reprezentace města zajistila zázemí pro dopravu a zvýšila atraktivitu Černovic, aby zde bylo kam jít na procházku, zaplavat si či zatancovat. V případě výstavby budeme také potřebovat větší radnici,“ sdělila místní obyvatelka Hana Dynková, zástupkyně lidí, kteří již dříve podepsali petici proti stavbě obřího sídliště a Kaménkách.